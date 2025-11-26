Меню
НТВ снова обходит конкурентов: канал выпускает больше премьер, чем Первый и «Россия 1» вместе взятые

26 ноября 2025 16:40
«Скорая помощь»

Телеканал сделал серьёзную ставку на свежие сериалы.

В декабре федеральные каналы снова расходятся в стратегии: пока Первый канал и «Россия 1» заполняют сетку повторами и телепремьерами, НТВ открывает месяц полноценными новинками.

За 49 недель года НТВ выпустил больше премьер, чем два конкурента вместе взятые, пишет дзен-канал «Мир современного кино».

Что выйдет на НТВ в декабре

С 1 декабря стартуют две премьеры сериалов одновременно — «Скорая помощь 8» и «Хирург». Вторую картину уже показывали на Иви и Start, теперь это будет именно телевизионный релиз.

«Хирург»

Как распределились премьеры за год

  • НТВ — 30 премьер, 8 телепремьер, 21 повтор.
  • Первый канал — 14 премьер, 29 телепремьер, 6 повторов.
  • «Россия 1» — 7 премьер, 23 телепремьеры, 19 повторов.

Статистика говорит сама за себя: НТВ остаётся каналом, который стабильно пополняет эфир новыми сериалами.

Почему зрители всё чаще выбирают НТВ

Проблема конкурентов — не в самих проектах, а в подходе. Автор дзен-канала «Мир современного кино» отмечает: «Повтор “Союза спасения” и многочасовые марафоны “Тайн следствия” снова занимают сетку, будто новых сериалов просто нет».

На фоне осторожной программной политики федеральных каналов НТВ продолжает двигаться вперёд и становится площадкой, где зритель всегда находит для себя что-то новенькое.

Фото: Кадр из сериала «Скорая помощь», «Хирург»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
