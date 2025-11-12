НТВ вот-вот выпустит два криминальных сериала нового образца — готовьтесь удивляться: №1 снял режиссер «Медиатора»

Канал приготовил два проекта, где истории уходят далеко за пределы допросов и погонь.

НТВ выводит на экран сразу два проекта, которые заметно выбиваются из привычного формата. «Жар» и «Тоннель» — тот самый случай, когда криминальная драма одновременно уходит от кабинетов полиции и расширяет жанр до личных историй и давления обстоятельств.

«Жар»: криминал на кухне и герой, который больше не может молчать

Новый сериал рассказывает историю шеф-повара Марка Левинского. Когда-то он был звездой Москвы, а теперь — человек с подорванной репутацией, испорченным характером и нулевым доверием со стороны индустрии.

Даниил Воробьёв в этой роли пережил трансформацию: актёра буквально не узнать.

Режиссёр Артём Аксёненко (известен по «Медиатору») сделал ставку не на расследование, а на столкновение свободного человека с мафией.

Марк и его напарник Аарон, пытаясь открыть ресторан, вынуждены обращаться за деньгами к сербской группировке — и именно отсюда начинает разворачиваться история: опасные займы, угрозы и решения, которые невозможно отложить.

Сериал практически лишён стандартных полицейских схем. Конфликт строится вокруг бизнеса, долга и риска, а не вокруг допросов и кабинетов. В кадре — реальная кухня, запах металла, жара и усталости.

Консультантом выступал шеф-повар Игорь Александров, поэтому сцены готовки в сериале выглядят достоверно и работают на характер героя.

В касте — Анна Чиповская, Игорь Грабузов, Александр Олешко, Александр Ильин-младший, Анастасия Микульчина.

Премьера сериала «Жар» состоится в ноябре на платформе ИВИ, а затем, через 1-2 недели, сериал выйдет на НТВ.

«Тоннель»: криминальная драма, где правила диктует граница

Второй крупный проект декабря — мистико-криминальная история, созданная KION и НТВ.

Режиссёр Флюза Фархшатова переносит зрителя в маленький северный городок у финской границы, где любая ошибка становится поводом для давления. Светлана Суворова много лет служит на таможне, и известна своей принципиальностью.

Когда контрабандисты начинают расширять своё влияние, жизнь героини рушится: бандиты похищают её мужа, пытаясь заставить её нарушить закон. В центре сюжета — выбор, который делит жизнь пополам.

Проект сочетает криминал и атмосферность северного городка.

В ролях — Елизавета Боярская, Сергей Гилёв, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Мамука Патарава, Александр Семчев и другие.

Также прочитайте: Между Мариной и Брагиным встает дипломат: чем обернется возвращение бывшего мужа в новых сериях «Склифосовского»