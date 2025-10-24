Меню
Киноафиша Статьи НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже

24 октября 2025 21:31
«Страх над Невой. Огненный круг»

Продолжение мистического триллера переносит зрителей в Ленинград 70-х, где вера, страх и наука снова сталкиваются в смертельной игре.

Съёмки второго сезона исторического детективного триллера «Страх над Невой» под названием «Огненный круг» завершены.

Проект производства НТВ, Иви и «Студии РоЕл» возвращает на экраны Антона Хабарова в роли майора КГБ Владимира Чубина.

Ленинград, жара и древний страх

События разворачиваются летом 1970 года. В городе на Неве — череда загадочных смертей: во дворе НИИ на глазах у свидетелей сгорают трое людей.

Чтобы разобраться, Чубин вместе с напарником из Москвы, лейтенантом Егором Фёдоровым (Андрей Фролов), отправляется по следу, где переплетаются мистика, научные эксперименты и воспоминания о культе Чернобога.

Майор Чубин и тайна учёной

Новое дело связано с гибелью известного доктора наук Лидии Алиевой. В её квартире Чубин сталкивается с вещами, которые не укладываются в логику — странные символы, следы огня и ощущение, будто кто-то пытался «запечатать» пространство.

В тизере, опубликованном НТВ, зрители уже заметили деталь, от которой идут мурашки: на потолке комнаты — загадочный круг с крестом.

Возвращение героев и атмосферы

Режиссёром проекта снова выступил Илья Максимов. Антон Хабаров отмечает, что воспринимает историю как современный миф, где герои сражаются не только с внешним злом, но и со своими внутренними страхами.

Андрей Фролов называет съёмочный процесс «редким случаем профессионального единения команды» и признаётся, что второй сезон будет ещё более завораживающим и психологичным.

В актёрском составе также Карина Разумовская, Виктория Заболотная, Евгений Серзин, Александр Нестеров и Милана Бру. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Иви, а после — на НТВ.

Фото: Кадр из сериала «Страх над Невой. Огненный круг»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
