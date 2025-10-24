НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже

Съёмки второго сезона исторического детективного триллера «Страх над Невой» под названием «Огненный круг» завершены.
Проект производства НТВ, Иви и «Студии РоЕл» возвращает на экраны Антона Хабарова в роли майора КГБ Владимира Чубина.
Ленинград, жара и древний страх
События разворачиваются летом 1970 года. В городе на Неве — череда загадочных смертей: во дворе НИИ на глазах у свидетелей сгорают трое людей.
Чтобы разобраться, Чубин вместе с напарником из Москвы, лейтенантом Егором Фёдоровым (Андрей Фролов), отправляется по следу, где переплетаются мистика, научные эксперименты и воспоминания о культе Чернобога.
Майор Чубин и тайна учёной
Новое дело связано с гибелью известного доктора наук Лидии Алиевой. В её квартире Чубин сталкивается с вещами, которые не укладываются в логику — странные символы, следы огня и ощущение, будто кто-то пытался «запечатать» пространство.
В тизере, опубликованном НТВ, зрители уже заметили деталь, от которой идут мурашки: на потолке комнаты — загадочный круг с крестом.
Возвращение героев и атмосферы
Режиссёром проекта снова выступил Илья Максимов. Антон Хабаров отмечает, что воспринимает историю как современный миф, где герои сражаются не только с внешним злом, но и со своими внутренними страхами.
Андрей Фролов называет съёмочный процесс «редким случаем профессионального единения команды» и признаётся, что второй сезон будет ещё более завораживающим и психологичным.
В актёрском составе также Карина Разумовская, Виктория Заболотная, Евгений Серзин, Александр Нестеров и Милана Бру. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Иви, а после — на НТВ.
