НТВ объявил фаворита: лучший сериал последних 4-х лет — «Первый отдел», но какой именно сезон взлетел так высоко?

НТВ открыл новый телесезон и подвёл итоги прошедшего года. Презентация прошла в самой большой студии телекомплекса, а зрителям показали проекты, которые будут определять эфир ближайших месяцев.

Руководители телеканала сохранили интригу о некоторых премьерах, но уже известно одно: у НТВ есть новый безоговорочный лидер. Догадаетесь сами о ком речь?

По данным Mediascope, «Первый отдел-4» с рейтингом 7,6% стал лучшим сериалом последних четырёх лет на российском телевидении.

Этот результат обошёл даже громкие хиты канала: «Невский-7» («Невский. Близкий враг»), собравший 6,3% и ставший лучшим сериалом 2024 года, и «Шефа», который традиционно держал высокие позиции.

Теперь главный вопрос у зрителей другой — когда выйдет продолжение и сможет ли пятый сезон удержать планку? Успех четвёртой части сделал «Первый отдел» не просто проектом года, а феноменом российского телевидения.

Читайте также: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026