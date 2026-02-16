НТВ не всегда выдает хиты: от этих 3 сериалов ожидали многого, а их захотелось выключить через 5 минут

Принято считать, что каждый новый криминальный сериал на НТВ обречен на успех. Формула канала, построенная на динамичном расследовании и узнаваемых героях, долгие годы была гарантом высоких рейтингов.

Но даже там не всё выстреливает. Наряду с народными хитами в эфире иногда появляются проекты, которые, несмотря на звёздный состав, не становятся событием и быстро сходят с дистанции. Собрали три таких сериала.

«Актриса», 5,8

Сложный случай попадает в руки следователя Анатолия из провинции. Это дело об убийстве столичной знаменитости, актрисы Евгении Лужиной.

Для него это личная драма — когда-то она была его женой. После нескольких лет брака Евгения уехала в Москву, оставив мужа и маленького сына Артема. Теперь Анатолию приходится искать убийцу бывшей жены, попутно доказывая, что к преступлению он сам не имеет никакого отношения.

«Сюжет провисает, муть полная», «Весь набор страшилок и извращений в одном месте», — пишут в Сети.

«Напарники», 5,8

В городе самым результативным оперативником считается Иван Титов. Он привык работать один, но судьба подкидывает ему сразу двух напарников. Первый — Влад, сын влиятельного генерала, получивший диплом для галочки и мечтающий об отъезде за границу. Второй — Лера, только что окончившая университет с отличием и готовая доказать, что её красный диплом — не просто бумажка.

Титов вынужден не столько работать, сколько вытаскивать неопытных коллег из постоянных передряг. Но скоро он поймёт, что эти двое могут научить его куда большему, чем кажется на первый взгляд.

«Ощущение, что все актеры пытаются играть комедию, а Пускепалис — детектив», «Еле осилила две серии. Даже ради Сергея Пускепалиса — нет. Очень слабый сериал», «Разочаровал фильм очень. Особенно 5 и 6 серии. Которые полностью скопировали сериал "Пёс"», — пишут в Сети.

«Криминальный доктор», 6,0

Талантливый нейрохирург Андрей Смирнов живёт только работой. Для него не существует ничего, кроме операционной. Супруга давно ушла от него, а с сыном, выросшим без отцовского внимания, почти нет связи. Единственный человек, на кого он может опереться — его невеста Марина, анестезиолог и замглавврача в их же больнице.

Но однажды привычный мир рушится. После смерти пациента Смирнов сам оказывается в центре скандала и становится главным подозреваемым в убийстве. В поисках правды он попадает в криминальную банду.

«Не смогла досмотреть. Ужасная игра актеров», «Даже Сафонов не исправил бездарного сценария, актеров на одно лицо. С 3-й серии под фильм хорошо сладко спать», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.