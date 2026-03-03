НТВ не стоило торопиться с выпуском 5 сезона «Первого отдела»: даже преданные фанаты заметили эти несостыковки

Показ 5-го сезона «Первого отдела» на НТВ быстро достиг финала, и зрители успели заметить: спешка с выпуском явно сказалась на сериале. Изначально планировалось 30 серий, но в эфир пошли лишь 20. Эта нехватка времени объясняет слабо проработанные сцены, изменившиеся характеры героев и диалоги, будто написанные на коленке.

Сюжет застрял на месте

Главная проблема сезона — сосредоточение на расследовании уголовного дела против Веры Брагиной. Финал четвертого сезона оставил зрителей в ожидании, что это дело будет решено в начале пятого сезона, а герои перейдут к новым проблемам. Однако сценаристы посвятили этому расследованию весь блок серий. .

Герои ведут себя странно

Персонажи часто действуют нелогично. Шибанов сначала сомневается в невиновности жены своего друга, потом неожиданно становится на её сторону и конфликтует с другом. Вера Ракитина вновь показана практически неуязвимой, а Брагин и вовсе ведет себя так, как никто и подумать не мог.

Спешка в ущерб качеству

Сценаристы явно торопились: график выхода серий согласовывался с онлайн-кинотеатром Иви в последний момент, и новые эпизоды выходили по две серии в день. В результате сезон воспринимается как топтание на месте, а попытки героев наладить личную жизнь не продвигаются.

Итог

Если бы НТВ выделил больше времени на подготовку и учитывал критику зрителей, пятый сезон мог бы стать переломным. Теперь же, даже с финальными сериями, которые вышли 2 марта, сезон выглядит спешно сделанным. Развязка уголовного дела есть, но остальное оставляет ощущение недосказанности, пишет дзен-канал «Мир сериалов».