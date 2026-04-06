НТВ меняет правила игры: новый сериал «Марик» со звездой «Лихих» может забрать зрителей у «Первого отдела» и «Невского»

6 апреля 2026 20:33
Кадр из сериала "Марик"

Точной даты премьеры еще нет, но произойдет все в 2026 году точно.

НТВ снова делает ставку на тяжёлую драму, и на этот раз без привычных следователей и криминальных разборок. «Марик» уже называют проектом, который может забрать внимание у «Невского» и «Первого отдела». Причина простая: здесь не про погони, а про человека, которого вычеркнули из жизни.

«Марик» — 8 серий и новая ставка НТВ

Проект рассчитан на 8 серий и готовится к выходу в 2026 году. Режиссёр — Егор Бероев, для него это полноценная работа за камерой. Главную роль получил Василий Копейкин, и это его первая большая роль в кино. Ранее он снимался в сериалах «Лихие», «Мамонты», «Золотое дно».

История начинается с возвращения Марка Аксенова. Он провёл 4 года на фронте и ещё 2 года в тюрьме. В родном городе его уже считают погибшим. За это время жена вышла замуж за его лучшего друга, а связь с ним сохранила только дочь.

Не про героев, а про последствия

Марик уезжает в Мариуполь и устраивается врачом скорой помощи. Вместе с водителем Еленой Семёновной и фельдшером Шумовичем он работает с теми, кого нельзя «перенести на потом». Здесь каждый вызов — это не эпизод, а точка, где решается жизнь.

В кадре также Владимир Стержаков, Татьяна Рассказова, Анастасия Жданова и Анна Панкратова. История строится не вокруг экшена, а вокруг восстановления. Герой пытается заново собрать жизнь, в которой для него уже не оставили места.

Именно этим сериал и цепляет. Если «Невский» и «Первый отдел» — это про систему и правила, то «Марик» — про человека, который вернулся слишком поздно.

Екатерина Адамова
