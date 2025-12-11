НТВ меняет курс: какие сериалы готовят к эфиру после крупных премьер этого года — список уже впечатляет

Канал перестраивает линейку и выносит на 2026 год сериалы, которые окончательно меняют направление контента.

НТВ продолжает уходить от мелодрам и повторов: на первую половину 2026 года канал готовит сразу несколько крупных детективных и драматических проектов.

Эти названия вошли в официальный сезонный пресс-релиз НТВ и формируют основу сетки на январь–июнь будущего года. Все проекты уже находятся в производстве или постпродакшне — а их содержание обещает не менее серьёзную тональность, чем прежние хиты канала.

«Айда!»

Криминальная драма, действие которой разворачивается в СССР конца 70-х. В центре — история становления казанской ОПГ «Тяп-Ляп». Сериал исследует рост преступной группировки, внутреннюю иерархию, борьбу за влияние и противостояние уличных групп и системы.

«Законник»

Бывший следователь Кирилл расследует серию убийств, которые кто-то совершает с помощью смертоносного вируса. Он уверен, что преступник связан с гибелью его дочери.

В основе — сочетание личной истории героя и криминального расследования, где улики уводят всё глубже.

«Ночной»

Триллер, частично основанный на реальных делах. Майор Жерехов берётся за «дело Невидимки» — исчезновение молодых женщин, у которых нет ни пересечений, ни понятных мотивов для преступника.

Сериал делает акцент на методичной работе следствия и мрачной атмосфере расследования.

«Извозчик»

Следователь Алданов выходит из тюрьмы и открывает фирму по грузоперевозкам. Но прошлое возвращает его к делу, разрушившему карьеру.

Герой вынужден искать ответы вместе с бывшей женой крупного бизнесмена. История о второй попытке, которая может стать последней.

«Мёртвая точка»

Дочь адвоката не верит в вину отца, обвинённого в убийстве. Вместе с адвокатом и бывшим опером она выходит на след рейдерского синдиката.

В центре — борьба за справедливость и расследование, раскрывающее масштаб преступной сети.

«Один за всех»

Простой парень пытается выяснить правду о смерти отца. Его путь выводит на коррупционные схемы и криминал.

Герой, не готовый к борьбе, оказывается втянутым в конфликт, который гораздо крупнее него самого.

«Точка невозврата»

Остросюжетный детектив. Майор УСБ Олег Мантуров разоблачает коррумпированного коллегу Батецкого, но суд оправдывает обвиняемого.

Разочаровавшись в системе, Олег уходит, однако спустя два месяца вынужден вернуться: на его начальника заводят дело, а в служебной квартире УСБ находят девять миллионов долларов.

В ролях — Евгений Миллер, Алексей Барабаш, Полина Сидихина, Илья Носков. 12 серий.

«Тамбовский волк»

Максим Волков, сотрудник уголовного розыска Тамбова, получает видеокассету с записью убийства своего отца — событие, произошедшее 30 лет назад.

Он начинает собственное расследование, параллельно раскрывая текущие преступления: от бытовых убийств до дел маньяка.

В ролях — Алексей Демидов, Сергей Колос, Кристина Убелс. 20 серий.

«Чёрное солнце 2»

Продолжение детектива о напарниках Жуке и Чагине. Жук возвращается в Следственный комитет и получает дело о теле, найденном рыбаками в Финском заливе.

В то же время Чагин шокирует окружение признанием в другом убийстве. Жук уверен, что напарник не способен на преступление, и добивается права вести это дело. Напряжение усиливается, а расследование выводит героев от Москвы до юга России. 12 серий.

В ролях — Юрий Чурсин, Максим Стоянов, Марина Петренко.

«Число зверя»

Действие разворачивается в 90-е. Следователь Алексей Кирсанов получает «чёрную метку» от лидера ОПГ и вынужден скрываться. Его друг Игорь Сазонов становится прокурором Ярославской области и предлагает ему переехать.

Но вскоре в деревне Клины расстреливают целую семью, выживает только восьмилетний мальчик. Кирсанов вступает в конфликт с местным следователем и берётся за дело. 12 серий.

В ролях — Дмитрий Паламарчук, Анастасия Микульчина, Михаил Горский.

Источник: дзен-канал Мир современного кино

Также прочитайте: НТВ начинает неделю с громких премьер: два криминальных сериала выходят в один день друг за другом