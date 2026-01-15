Меню
Киноафиша Статьи НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского»

НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского»

15 января 2026 17:09
Кадр из сериала «Позывной "Альфа"»

Телеканал осваивает новый формат.

Уже в ближайшее воскресенье, 18 января, в 20:20 НТВ покажет мини-сериал «Позывной "Альфа"» — четырёхсерийную драму о работе Центра специального назначения ФСБ. Проект выходит без привычного промо-шума и с минимальным количеством опубликованных кадров, но именно это создаёт ощущение старой школы: сначала история — потом реклама.

О чём сериал и почему это не очередной боевик

В центре сюжета — группа под командованием полковника с позывным «Енисей», роль которого исполнил Владимир Епифанцев. Это не кино про «героев без страха», а рассказ о рутинной, изматывающей работе, где каждая ошибка стоит жизни — и заложников, и самих оперативников.

Первая операция связана с освобождением людей в захваченном торговом центре, но успех оказывается неполным: один из террористов уходит, растворившись среди заложников. Дальше история быстро перестаёт быть абстрактной — личная месть, преследование и новая угроза выводят конфликт на принципиально иной уровень.

Женщина в отряде и ставка на достоверность

Отдельная линия — появление в команде Екатерины с позывным «Кортик», которую сыграла Ангелина Поплавская. Это не декоративный персонаж «для разнообразия», а полноценный боевой оперативник, проходящий проверку в реальных условиях, включая операцию по освобождению заложников на борту самолёта.

Создатели подчёркивают, что все трюки актриса выполняла самостоятельно, а сценарий писался при участии консультантов — ветеранов ФСБ. Именно поэтому сериал не скатывается в комиксную героику и держится в суровой, почти документальной интонации.

Реальные прототипы и география съёмок

В основе одной из ключевых линий — переосмысленная история захвата самолёта Ту-154 в 1992 году, адаптированная под современность. Это добавляет сюжету плотности и ощущения, что происходящее на экране — не фантазия сценаристов, а переработанный опыт реальных операций.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, Сочи, Абхазии и Краснодарском крае, а команда работала даже с военной техникой, включая вертолёт Ми-24. Проектом занимался «Ленфильм», что тоже чувствуется — визуально сериал тяготеет к сдержанной, «холодной» стилистике без лишнего пафоса.

Актёрский состав и тон сериала

Помимо Епифанцева и Поплавской, в сериале заняты Максим Щеголев, Олег Тактаров и Константин Соловьёв. Их герои — не украшение кадра, а функциональные фигуры системы, где личные чувства всегда вторичны по отношению к приказу.

«Позывной „Альфа“» — это сериал не про эффектные победы, а про цену каждой из них. Про людей, чья работа почти всегда остаётся за кадром, но от которых зависит спокойствие миллионов. И если проект выдержит заявленный тон до конца, у НТВ может появиться редкий для сегодняшнего эфира пример жёсткой, взрослой телевизионной драмы.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Позывной "Альфа"»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
