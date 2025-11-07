17 ноября НТВ выпускает продолжение культового сериала с Панфиловым: авторитетный Брагин атакует, Жарова пытается вернуть прошлое

Второй сезон «Акушера» превращает спокойную медицинскую драму в историю о давних обидах, новых союзах и чужих играх.

Премьера второго сезона «Акушера» (2025) стартует на НТВ 17 ноября — сразу после повторного показа первой части.

Дебютный сезон знакомил зрителей с Глебом Кавериным, военным хирургом, вынужденным начинать жизнь заново после службы Африки.

Теперь же его ждут испытания, которые совсем не укладываются в рамки медицинской драмы. Вторая часть обещает куда более жёсткую историю, с местью и охотой на него серьёзных людей.

Что ждёт Глеба Каверина во втором сезоне

Глеб продолжает работать в клинике и рассчитывает на повышение, но вместо желанной должности получает неприятный сюрприз. В отделение приходит новая заведующая Жарова, бывшая возлюбленная, с которой у него остались незакрытые вопросы. Она не просто садится в кресло руководителя — она приходит с планом: вернуть Глеба и взять под контроль всю его жизнь.

Проблема в том, что Каверин не готов вернуться в прошлое. А в сериале НТВ, как всегда, это становится началом гораздо более опасной истории.

Когда личное становится рабочим конфликтом

Попытка Жаровой восстановить отношения проваливается, и здесь начинается новая сюжетная линия. Жарова объединяется с авторитетным бизнесменом Брагиным — человеком, у которого влияние куда шире больничных коридоров. Их тандему герой явно не рад.

В этот момент возвращается ещё одна тень из прошлого — Сорокин, антагонист Глеба, который теперь обзавёлся покровителями и настроен мстить методично. Всё вместе это формирует сюжет, где Каверин оказывается с трёх сторон в зоне риска: бывшая, бизнесмен и давний враг — все играют в свои игры, а он вынужден разбираться с последствиями.

Где снимали и кто работал над продолжением

Сезон поставил режиссёр Денис Карро, а сценарную основу подготовил Ираклий Абзианидзе — автор «Дороги домой».

В актёрский состав возвращаются Никита Панфилов, Юлия Такшина, Елена Лотова, Артём Осипов и Виктория Романенко. Появятся и новые лица, которые расширят сюжет и добавят напряжения между персонажами.

Съёмки проходили сразу в нескольких городах, а одной из ключевых локаций стала набережная Фёдоровского в Нижнем Новгороде — атмосферное место, которое идеально подходит для истории, где личные и профессиональные линии переплетаются плотнее, чем обычно.

Также прочитайте: «Константинополь» открывает месяц, «Акушер» — закрывает: расписание премьер НТВ, мимо которых не пройти