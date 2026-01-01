Меню
Киноафиша Статьи Нравится, как играет на нервах «Игра в кальмара»? Эти 3 сериала-триллера справляются с задачей не хуже

1 января 2026 10:52
Кадр из сериала «Сигнал», «Инспектор Ку», «Убийственный парадокс»

Корейские проекты уводят зрителя в сюжеты, которые точно заставят трещать ваш мозг от напряжения.

Они не взрывали соцсети, не впечатляли промоушеном, но именно такие сериалы часто оказываются самыми цепкими. Корейский триллер давно вышел за рамки одного хита и научился работать с жанром куда тоньше.

«Сигнал» (2016)

«Сигнал» (2016)

Один из тех сериалов, где детективная интрига завязана не на количестве преступлений, а на последствиях.

Молодой профайлер находит рацию, через которую может связываться с детективом из прошлого. Совместно они берутся за старые нераскрытые дела, но каждое вмешательство меняет будущее.

Сериал аккуратно показывает, что исправление ошибок не бывает бесплатным, а даже благие намерения запускают цепную реакцию.

«Инспектор Ку» (2021)

«Инспектор Ку»

В центре сериала — Ку Кён-и, бывшая полицейская, которая после личной трагедии живёт затворницей и подрабатывает страховым следователем.

Очередное дело выводит её на серию странных смертей, замаскированных под несчастные случаи. Расследование быстро показывает, что за ними стоит не хаос, а чёткий расчёт.

Противником Ку Кён-и становится молодая женщина по прозвищу К — умная, хладнокровная и действующая по продуманной схеме.

Зрителю почти сразу дают понять, кто убийца, поэтому интрига строится не вокруг личности преступника, а вокруг самой игры между следователем и преступницей. Сериал работает как интеллектуальный триллер, где каждый ход меняет расстановку сил, а ставки растут от серии к серии.

«Убийственный парадокс» (2024)

«Убийственный парадокс»

Сериал строится вокруг пугающе простой идеи. Обычный студент случайно убивает человека и выясняет, что это был серийный убийца.

После этого герой начинает чувствовать, кто перед ним — зло. Сериал балансирует между триллером и моральной ловушкой, где самосуд выглядит логичным ровно до того момента, пока не становится ясно, к чему он ведёт.

Также прочитайте: 2026 год начнется с интриг, скандалов, расследований: НТВ подготовил в подарок сразу два криминальных сериала

Фото: Кадр из сериала «Сигнал», «Инспектор Ку», «Убийственный парадокс»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
