Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нравится «Бегущий по лезвию»? Тогда вам точно зайдет этот свежий фантастический детектив — французский ответ хиту

Нравится «Бегущий по лезвию»? Тогда вам точно зайдет этот свежий фантастический детектив — французский ответ хиту

17 декабря 2025 13:17
«Пёс 51»

Неонуар о будущем, где преступление вычисляют раньше, чем его совершают.

Фильм «Пёс 51» легко мог затеряться среди громких премьер, но тем, кто любит антиутопии явно не стоит проходить мимо.

Это фантастический детектив, который работает не на эффект, а на ощущение жизни внутри системы, где человеку отведена второстепенная роль.

Париж без открыток и иллюзий

Действие разворачивается в Париже будущего, лишённом привычной романтики. Город жёстко разделён на три зоны: элитную, охраняемую и заброшенную.

Пространство здесь сразу говорит о социальном устройстве мира — чем ниже статус, тем меньше у тебя прав и тем пристальнее за тобой наблюдают.

Закон, написанный алгоритмом

Правоохранительную систему контролирует искусственный интеллект АЛЬМА. Он анализирует данные, прогнозирует преступления и определяет виновных.

Полиция больше не принимает решений — она исполняет приказы машины. Эта модель кажется безупречной до тех пор, пока не происходит убийство одного из создателей АЛЬМЫ.

Преступление, которое система не смогла просчитать, ставит под сомнение сам принцип цифрового правосудия.

Два полицейских — два мира

Расследование ведут Салия из охраняемой зоны №2 и Зем — из нищей периферии №3. Их союз вынужденный и напряжённый: они по-разному смотрят на технологии, порядок и саму идею справедливости.

Детектив постепенно превращается в разговор о том, кому выгодна система, где решения принимают не люди.

Французский ответ «Бегущему по лезвию»

Сравнение с «Бегущим по лезвию» напрашивается само собой. Тот же неонуарный ритм, город под постоянным наблюдением, ощущение отчуждённости и холодная эстетика будущего.

Разница в том, что «Пёс 51» делает ставку не на философскую притчу, а на сюжет о сбое в идеально отлаженном механизме.

Вам будет интересно: Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря

Фото: Кадр из фильма «Пёс 51»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона Читать дальше 18 декабря 2025
Не «Первым отделом» единым: 6 новых детективов НТВ 2025 года, о которых говорили слишком мало, а зря — они шикарны Не «Первым отделом» единым: 6 новых детективов НТВ 2025 года, о которых говорили слишком мало, а зря — они шикарны Читать дальше 18 декабря 2025
Забытая жемчужина среди проектов НТВ — не детектив, но все равно роскошен: этот сериал вышел в 2017 году и с тех пор его рейтинг не падал ниже 8 Забытая жемчужина среди проектов НТВ — не детектив, но все равно роскошен: этот сериал вышел в 2017 году и с тех пор его рейтинг не падал ниже 8 Читать дальше 18 декабря 2025
«Смесь “Графа Монте-Кристо” и Зорро»: зрители залипают на сериал-детектив «Дочь огня» — но только те, кто любит мыльные оперы «Смесь “Графа Монте-Кристо” и Зорро»: зрители залипают на сериал-детектив «Дочь огня» — но только те, кто любит мыльные оперы Читать дальше 17 декабря 2025
Скучаете по Брагину? Свежие кадры 5 сезона «Первого отдела» порадовали фанатов: «Адреналин, грязь и скорость на полную» (фото) Скучаете по Брагину? Свежие кадры 5 сезона «Первого отдела» порадовали фанатов: «Адреналин, грязь и скорость на полную» (фото) Читать дальше 17 декабря 2025
«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей «Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей Читать дальше 17 декабря 2025
Детектив НТВ «Феникс» получил у иностранцев рейтинг выше «Бригады» и «Невского», а российских зрителей «буквально выворачивает» Детектив НТВ «Феникс» получил у иностранцев рейтинг выше «Бригады» и «Невского», а российских зрителей «буквально выворачивает» Читать дальше 17 декабря 2025
Сначала мы не могли оторваться от романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи», а теперь ждем экранизацию детектива: подробности Сначала мы не могли оторваться от романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи», а теперь ждем экранизацию детектива: подробности Читать дальше 16 декабря 2025
«Такой сериал у нас впервые»: российский детектив, который все пропустили — «Урокам химии» зрители поставили 7,6 явно не просто так «Такой сериал у нас впервые»: российский детектив, который все пропустили — «Урокам химии» зрители поставили 7,6 явно не просто так Читать дальше 16 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше