Ноябрь принесет 5 сезон «Очень странных дел» — но поставит ли он точку в истории Хоукинса? Вот что говорят создатели о финале и спин-оффах

Ноябрь снова станет месяцем Хоукинса — именно тогда стартует пятый сезон «Очень странных дел». Но главный вопрос висит над фанатами, как туман над Изнанкой: станет ли новая глава последней или Netflix готовит что-то дальше?

Что создатели говорят о финале

Мэтт и Росс Даффер в интервью SFX Magazine заявили, что пятая часть завершит историю Одиннадцати, Майка, Дастина, Лукаса, Стива и самого Хоукинса. По их словам, «книга закрыта» для этой линии — и именно поэтому новый сезон ощущается как финал огромной эпохи.

Есть ли жизнь после финала?

Но завершение основной истории не значит, что вселенная перестанет расширяться. Дафферы намекают: в мире «Очень странных дел» ещё достаточно неизведанного. Они говорят о новых героях, тайнах и приключениях, которые пока существуют только в черновых идеях.

Загадочный спин-офф, о котором никто ничего не знает

Создатели утверждают, что не делились концепцией ни с кем — даже с Netflix. По их словам, она будет настолько необычной, что удивит всех. Единственный человек, которому удалось угадать замысел, — Финн Вулфхард (он же Майк Уилер). И это только подливает масла в огонь: что же он понял?

Так что да — ноябрь принесёт финал истории Хоукинса. Но точно не финал вселенной. Кажется, самые странные дела ещё впереди.

Ранее мы писали: До премьеры 2 недели, но уже все ясно: первый человек, увидевший финальную серию «Очень странных дел», вынес вердикт