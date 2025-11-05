В ноябре сразу 3 мистических премьеры – Муцениеце в российской версии «Зачарованных» и возвращение любимых проектов

Истории, где мистика переплетается с реальностью.

Ноябрь принес сразу три мистических российских сериала. Вместе они дают очень разный взгляд на жанр — от семейной саги про вампиров до сказочного отдела под прикрытием и неожиданного дара, который превращает жизнь аферисток в хаос.

«Вампиры средней полосы-3»

Первая серия финального сезона вышла на START 1 ноября.

Семья смоленских вампиров сталкивается с уральским кланом, которому явно не нравится размеренный быт деда Славы и его близких.

При этом внутри семьи тоже всё непросто: Ольга готовится к родам, Аннушка скрывает правду от Усачёва, Барановский привыкает к новому статусу, а Жёнек решается на радикальные перемены во внешности.

Юмор — по-прежнему главный инструмент сериала, а ансамбль Юрия Стоянова, Артёма Ткаченко и Ольги Медынич удерживает тон. Рейтинг на КиноПоиске — 8.0.

«Волшебный участок-2»

Новый сезон на Okko появился 6 ноября.

Бывший снайпер Лёха и команда отдела по борьбе со сказочными преступлениями едут в Санкт-Петербург — помогать коллегам, у которых настоящий мистический завал.

Среди нового состава персонажей — говорящий пёс Палыч, британский маг Мерлин, Русалка, рыбак Емельянов и Хозяйка медной горы.

Продолжение расширяет фольклорный мир и делает ставку на яркий актёрский состав: Николай Наумов, Мария Смольникова, Гоша Куценко, Антон Лапенко и другие.

«Химкинские ведьмы»

Премьера на СТС и Wink состоится 10 ноября.

Три аферистки — Марина, Света и Оля — сталкиваются с настоящим колдовством, которое превращается в проблему. Героини всеми силами пытаются избавиться от магических способностей.

Проект построен на комедийной химии Агаты Муцениеце, Анны Банщиковой и Валерии Астаповой и предлагает лёгкую мистику о том, как случайный дар может перевернуть повседневность.

