Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку

История, которая легла в основу фильма «Ворошиловский стрелок», до сих пор не оставляет зрителей равнодушными. Невозможно без содрогания смотреть на то, как обычный пожилой человек, доведенный до отчаяния, берет в руки оружие, чтобы восстановить справедливость и защитить честь своей внучки.

А совсем скоро на российских экранах выйдет криминальный фильм со схожей тематикой. По крайней мере, в Сети ленту «Пес» уже окрестили вторым «Ворошиловским стрелком».

Сюжет фильма

Главный герой фильма, пожилой Олег Баторов, тихо живёт в забытой богом дальневосточной деревне. Мужчина страдает болезнью Альцгеймера. Внезапно в его доме появляется внучка Вера, которую он не видел много лет. Девушка приезжает не одна, а со своим молодым человеком Колей.

Рано утром бандиты врываются в жилище и похищают Веру. Оказывается, что Коля вляпался в крупные долги, и теперь преступники требуют вернуть деньги, удерживая Веру в заложниках. Бестолковый парень совершенно не способен решить эту проблему, поэтому Олег решает взять всё в свои руки.

Старик отправляется в опасный путь, чтобы вызволить внучку, и быстро понимает: противостоять ему придётся не просто местной шпане, а самой настоящей китайской мафии, орудующей за рекой Хайхэ.

В процессе этих смертельно опасных разборок тихий пенсионер раскрывается с совершенно неожиданной стороны. Он проявляет недюжинную жестокость, изобретательность и просто феноменальное владение оружием, что заставляет окружающих сильно усомниться в том, что перед ними просто немощный больной дед.

Детали фильма

В новом фильме главные роли исполнили Сергей Гармаш и Рузиль Минекаев, причем последнего зрители увидят с копной кудрявых волос. Образ внучки Веры воплотила на экране молодая актриса Варвара Володина.

Создатели картины рассказывают, что их детище сложно назвать просто криминальным боевиком. Да, это напряженная драма с лихим сюжетом, но она гораздо глубже. Это размышление о том, что от самого себя не убежишь, а прошлое рано или поздно настигнет каждого. В то же время, это трогательная история о настоящей дружбе, о том, на что способен человек ради спасения близких.

Съемки проходят сразу в нескольких живописных и контрастных местах: в Приморском крае, Благовещенске, Москве и даже в Китае. Продюсирует проект онлайн-кинотеатр Okko, а вот точной даты премьеры создатели пока держат в секрете.

Зрители в Сети уже активно обсуждают грядущую премьеру.