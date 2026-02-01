Меню
1 февраля 2026 16:11
Новый «Властелин колец» превратит Голлума в самого трагичного персонажа франшизы: в «Возвращении короля» был лишь тонкий намек

Если теория подтвердится, зрителей ждет невероятно мрачная история.

Грядущий «Властелин колец: Охота за Голлумом» не только вернет нас в Средиземье, но и может раскрыть самую мрачную интерпретацию судьбы главного героя нового фильма по Толкину. Все идет к тому, что Голлум, вероятно, не был свободен никогда.

Вспомните первую сцену «Возвращения короля» – червь, извивающийся в пальцах Смеагола. По теории портала CBR, это ключевая метафора, которую может развить новая картина.

Червь – приманка для рыбы. Ровно так же и Единое Кольцо, с его аурой соблазна, стало приманкой для Смеагола. Он «клюнул», даже не осознавая смертоносного крючка внутри.

И на этом ведь метафора не заканчивается. В расширенной версии «Двух крепостей» Голлум поедает червя в Мертвых Трясинах, вызывая омерзение Сэма. Это якобы доводит параллель до логического конца.

Новый «Властелин колец» превратит Голлума в самого трагичного персонажа франшизы: в «Возвращении короля» был лишь тонкий намек

Мол, сам Голлум, с его вечным голодом и первобытными инстинктами, и есть та самая рыба, обреченная вечно следовать за «приманкой», которой для него стало Кольцо.

То есть все его «свободные» решения после потери Кольца – иллюзия.

Голлума подсознательно тянуло в Мордор энергией Саурона, чтобы его захватили и допросили. Его вел на запад уже магнетизм самого Кольца, найденного Бильбо. Даже его ненависть и одержимость – не его выбор, а предсказуемая реакция зависимости.

Преследователь? Нет уж, скорее, ведомый – марионетка в руках темных сил, чью волю даже не может осознать.

Если фильм действительно разовьет эту линию, Голлум предстанет самой мрачной фигурой всей саги – персонажем, чья судьба была решена задолго до падения в огонь Ородруина.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение Короля» (2003)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
