Новый турецкий сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином от режиссера «Зимородка»: когда вышел, сколько серий и какой сюжет

Если вы думали, что турецкие мелодрамы уже не могут удивить, значит, вы ещё не видели «Сердцебиение». История, где любовь, судьба и пересаженное сердце переплетаются в одну линию, уже успела собрать армию поклонников.

Премьера состоялась 7 сентября 2025 года на Первом канале и в интернете, и с тех пор каждая серия — событие для зрителей.

О чем сериал

В центре сюжета — Асли. Девушка живёт с больным сердцем и не мечтает ни о богатстве, ни о славе — только о жизни. После пересадки сердца погибшей в автокатастрофе Мелике Асли знакомится с её семьёй. Мать Мелике, Хюлья, принимает её как родную и приглашает в дом, где судьба сводит героиню с племянником Арасом.

Он видит в ней охотницу за деньгами, но чем сильнее подозрения, тем ближе становится чувство. Правда, никто из них не знает, что сердце, бьющееся в груди Асли, раньше принадлежало её сестре-близняшке.

Режиссёр проекта — Бурджу Алптекин, знакомая зрителям по хитам «Дар» и «Зимородок». Главные роли исполнили Керем Бюрсин и Лизге Джемерт. В сериале также играют Сибель Ташчиоглу, Дениз Чакыр и Мехмет Фатих Обуз.

№ серии Дата выхода Название эпизода 8 серия 2 ноября 2025 8. Bölüm 9 серия 9 ноября 2025 9. Bölüm 10 серия 16 ноября 2025 10. Bölüm 11 серия 23 ноября 2025 11. Bölüm

Расписание следующих серий пока не объявлено — известно только, что первый сезон включает 100 эпизодов.

Почему стоит смотреть

«Сердцебиение» — типичная турецкая драма, но с редким сочетанием напряжённого сюжета, сильных актёрских работ и настоящей эмоциональной химии между героями. Здесь нет привычной «сиропности» — вместо этого много живых эмоций, хорошо написанных диалогов и мощный вопрос, заложенный в слогане:

«Если бы у вас была возможность выбрать себе маму… Вы бы всё равно выбрали её?»

Пока зрители гадают, чем закончится история Асли и Араса, рейтинги продолжают расти. И похоже, этот сериал надолго задержится в сердцах — не только героев, но и всех, кто включает его по субботам.

