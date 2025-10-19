Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза

А на российских агрегаторах у тайтла до сих пор даже оценок нет.

У Peacock сегодня громкая премьера, и критики уже хлопают стоя: 100% на Rotten Tomatoes у трукрайма – довольно редкая оценка. Мини-сериал «Джон Уэйн Гейси: Замаскированный дьявол» оказался удачей в жанре, который из-за Netflix в последние годы превратился в пародию на самого себя.

Там, где другие шоу смакуют кровь и мерзость, Патрик Макманус выбрал путь молчаливой скорби.

Семь серий, где не показывают ни одного убийства. Ни клоунского грима, ни кровавых флешбеков. Гейси здесь не икона хоррора, а гниющая часть американской мифологии, мужчина с улыбкой на лице и ямой под домом.

В главной роли – Майкл Чернус, (вы его видели в «Разделении» и «Человеке-пауке: Возвращение домой») и это попадание на 10/10: привычный бородатый добряк вдруг становится пугающе бытовым чудовищем.

Его «среднезападная доброта» и вечно суетливое обаяние превращаются в липкую угрозу.

Жертвы вместо монстра

Сериал, в отличие от бесконечных «монстропедий» Netflix, рассказывает не о преступнике, а о тех, кого он уничтожил.

Каждая серия названа именем жертвы – мальчиков и юношей, которых полиция не считала достойными поисков, потому что они были бедными, странными или «нетрадиционными».

Макманус показывает, что Гейси не действовал в вакууме: ему помогала система, закрывшая глаза на исчезновение «неправильных» подростков.

В этом сериале нет катарсиса, нет даже настоящего финала – только усталость и тихая ярость. И все же «Замаскированный дьявол» смотрится захватывающе.

Сдержанная постановка Ларисы Кондрацки отдает чем-то из «Зодиака» Финчера: холодный свет, безмолвие, полицейские, задыхающиеся от вины. Когда Гейси впервые надевает свой клоунский грим, это выглядит не как хоррор-икона, а как жалкий ритуал самообмана.

Он ведь и есть тот самый прообраз Пеннивайза – улыбающийся, пока тащит под землю.

Netflix снова споткнулся

На фоне этой выверенной трагедии особенно грустно смотреть, как Netflix продолжает штамповать свою антологию «Монстр». Третий сезон, где Райан Мерфи уже не у руля, оказался настоящим провалом.

Иэн Бреннан снял что-то между психодрамой и фанфиком о хорроре – с Чарли Ханнэмом в роли Эда Гина, который стыдливо мнется перед камерой и периодически теряется между Хичкоком, нацистами и вульгарщиной в женской белье.

Сюжет распадается на галлюцинации, бессвязные камео и притянутые параллели с поп-культурой. Вместо анализа – позерство. Вместо драмы – эксплуатация. В третьем сезоне «Монстра» снова пытаются вызвать жалость к убийце, но теперь это выглядит просто неприлично.

Совесть против сенсации

«Замаскированный дьявол» на фоне этой глянцевой грязи – глоток свежего воздуха.

Он не оправдывает Гейси и не героизирует страдания. Макманус напоминает: истинный ужас не в снимках обезображенного тела, а в обществе, которое делает вид, будто ничего не видит.

И именно поэтому сериал смотрится не как очередная сенсация-байопик, а как настоящее, важное и честное расследование.

Peacock доказал, что трукрайм может быть умным, человечным и страшным без капли крови. А «Монстру» впору сменить название: настоящие чудовища теперь живут не на Netflix.

