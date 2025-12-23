5 сезон «Жуков» столкнет иностранцев и русских в деревне: в сериале впервые покажут настоящую зиму

Прощаться с «Жуками» рано. После довольно успешного четвертого сезона, выход которого для многих зрителей был неожиданностью, команда решила не останавливаться.

Сейчас в работу запущен пятый сезон хита. И он будет особенно зимним.

Сюжет сериала «Жуки: Зима»

Через несколько месяцев после событий прошлого сезона в деревню Жуки приходит настоящая зима. Местные жители готовятся к дню рождения жены Маслова, но, как это часто бывает, скромный семейный праздник плавно перетекает в масштабную подготовку к Новому году. Именно эту, первую для сериала, волшебную зиму и увидят зрители.

На торжество приезжает Никита, и не с пустыми руками. Он везёт иностранных инвесторов своего приложения — француза, китайца и американку, которые горят желанием увидеть «настоящую русскую глубинку». Но в Жуках, как известно, ничто не идёт по плану.

Гостей мгновенно затягивает в водоворот деревенской жизни с её особым ритмом. Француз попадает в переделку, китаец неожиданно влюбляется в местную продавщицу, а местный ветеринар решает сделать предложение американке, несмотря на полное непонимание друг друга.

Их ждут традиционные зимние забавы вроде хоккея и купания в проруби, а также метель, которая отрежет деревню от всего мира. В этом веселом хаосе и пройдёт сезон, завершившись по-настоящему тёплым и семейным празднованием Нового года.

Детали сериала «Жуки: Зима»

Четвёртый сезон «Жуков» завершился настолько идиллически, что многие зрители приняли его за финальную точку. Ведь в конце нам даже показали, как сложится жизнь героев через десять лет.

Но создатели всё же решили вернуться к любимым персонажам. Как объясняют авторы, «Жуки» давно стали одним из самых узнаваемых и тёплых проектов канала, и команда всегда чувствовала, что история обязательно должна получить свою настоящую русскую зиму.

Зимняя деревня создаёт совершенно особую атмосферу, а взгляд на неё со стороны иностранных гостей добавляет сюжету юмора. Премьера запланирована на следующий год.

