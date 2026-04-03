Меню
Русский English
Отмена
Новый сериал ТНТ может утереть нос популярным комедиям: «Намасте, Магадан!» уже снимают — в главных ролях Лагашкин, Ардова и Догилева

3 апреля 2026 16:40
Кадр со съемок сериала «Намасте, Магадан!»

Создатели делают ставку на столкновение разных миров и культур.

ТНТ и Norm Production начали съёмки комедийного сериала «Намасте, Магадан!» — проекта, который по первым деталям выглядит как попытка перезапустить жанр.

История с международным масштабом и сильным кастом может неожиданно обойти привычные телевизионные комедии. В главных ролях — Максим Лагашкин, Анна Ардова и Татьяна Догилева, режиссёр — Евгений Абызов.

Аварийная посадка и чужая реальность

Сюжет запускается с конкретной точки: самолёт из Дели в Сан-Франциско теряет двигатель и экстренно садится в Магадане. Взлётная полоса повреждена, вылет невозможен, и пассажиры остаются в городе на неопределённый срок. Среди них — американцы, индийские семьи и программист Васант.

Иностранцев размещают в обычной школе, где привычный комфорт исчезает. Магадан становится пространством, в котором герои вынуждены заново выстраивать быт и отношения. Комедия возникает из контраста культур, но держится на наблюдении за поведением людей в непривычных условиях.

Любовь, выбор и смена ролей

Центральная линия связана с Васантом. Он летел в США на встречу с невестой, выбранной семьёй, но в Магадане его планы рушатся. Вынужденная остановка превращается в личный кризис и точку выбора между долгом и чувствами.

Создатели делают ставку на столкновение разных миров и постепенные изменения героев. Даже персонаж Лагашкина проходит внутреннюю трансформацию. Сериал заявлен как комедия, но по сути работает как история о близости, которая возникает там, где её не ждут. Съёмки уже идут, дата премьеры пока не объявлена.

Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше