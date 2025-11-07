Меню
Новый сериал с Пеговой выйдет 13 ноября: добродушная москвичка приходит на помощь к незнакомке и начинается нечто

7 ноября 2025 23:17
Кадр из сериала «Гостья»

История, где вместе с гостьей в жизнь москвички приходит хаос и тайны.

13 ноября на Иви выходят все серии фантастического детектива «Гостья». Ирина Пегова играет Зою — добродушную москвичку, которая пускает в квартиру незнакомую девушку. После этого в её жизни начинается череда непредсказуемых и опасных событий.

«Гостья»: о чём сериал

Сюжет запускается далеко от столицы: в загородном доме под Калугой находят тело известного астронома Никольского, роль которого исполнил Алексей Агранович.

Следователи узнаю, что у погибшего была дочь-вундеркинд Марина (Даша Верещагина), которую он долгие годы прятал от внешнего мира. Почему? И что она знает о случившемся?

Пока калужские детективы пытаются связать разрозненные детали, Марина сбегает в Москву и оказывается у Зои. Но вместо того чтобы тихо раствориться в большом городе, девушка начинает мстить тем, кто когда-либо обижал новую хозяйку.

Актёрский состав

Помимо Пеговой, Верещагиной и Аграновича, в сериале сыграли Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Сергей Гилев, Владимир Стеклов и Сергей Новосад.

Фото: Кадр из сериала «Гостья»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
