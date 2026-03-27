Новый сериал с Колесниковым стартовал мощно: 3 проекта на ИВИ, которые популярны на этой неделе

Новый сериал с Колесниковым стартовал мощно: 3 проекта на ИВИ, которые популярны на этой неделе

27 марта 2026 09:54
Кадр из сериала «Мертвая точка»

Зрители выбирают разные жанры, но все три проекта уже стали фаворитами.

На этой неделе зрители онлайн-кинотеатра Иви активно выбирают сразу три проекта — напряжённый детектив, семейный хит и лёгкую комедию. Рассказываем, что сейчас смотрят чаще всего и почему эти новинки быстро набирают популярность.

1 место — Мёртвая точка

Лидером недели стал детективный сериал «Мёртвая точка» с Кариной Андоленко, Алексеем Матошиным и Иваном Колесниковым. В центре сюжета — юрист Рита Галич, которая пытается доказать невиновность своего отца, обвинённого в убийстве студентки.

Начав собственное расследование, героиня сталкивается с опасной преступной группировкой и постепенно понимает, что дело гораздо сложнее, чем казалось сначала. Сериал привлекает зрителей напряжённой атмосферой, динамичным сюжетом и неожиданными поворотами. Режиссёром проекта выступил Сергей Краснов, известный по проекту «Последний рубеж».

2 место — Чебурашка 2

На втором месте — семейный фильм «Чебурашка 2», продолжение одного из самых успешных российских проектов последних лет. Во второй части зрителей ждут новые приключения любимого героя, который снова готов отправиться в путешествие, защитить дом Гены и устроить настоящий переполох в городе.

Фильм сочетает юмор, тёплую атмосферу и зрелищность, благодаря чему он одинаково нравится и детям, и взрослым. Неудивительно, что продолжение уже стало одним из самых популярных проектов на платформе.

3 место — Гуляй, шальная

Замыкает тройку лидеров комедийный сериал «Гуляй, шальная» с Мариной Федункив в главной роли. Актриса играет майора Кивер по прозвищу «Императрица», которая получает непростую задачу — превратить самый проблемный полицейский участок в стране в настоящую команду.

Лёгкий юмор, яркие персонажи и динамичные ситуации сделали сериал отличным вариантом для вечернего просмотра.

Если вы ищете, что посмотреть на этой неделе, эти три проекта — отличное место для начала.

Фото: Кадр из сериала «Мертвая точка»
Анастасия Луковникова
