Новый сериал о 90-х стал главным сюрпризом НТВ: главный плюс в том, что все серии покажут за два дня

Эту премьеру телеканал держал в секрете до последнего.

НТВ подготовил для своих зрителей сюрприз — премьеру сериала «Волкодав». Да, это совершенно свежая лента, а не повтор картины из нулевых с Александром Бухаровым и Оксаной Акиньшиной, как полагали некоторые.

Сюжет без пощады

История переносит зрителей в 1999 год. Главный герой Амир — боец смешанных единоборств, однажды связавшийся с криминалом.

Его задерживают за похищение и непреднамеренное убийство, и годы в тюрьме становятся для него испытанием.

Освободившись, он клянётся не возвращаться в прошлое. Но обстоятельства вынуждают снова окунуться в опасный мир: исчезает бизнесмен, и Амир берётся за поиски.

Его союзником становится Татьяна, менеджер крупного холдинга. Их расследование превращается в столкновение с мафией и собственными демонами.

Кто в кадре

В «Волкодаве» сыграли Сергей Газаров, Тимур Орагвелидзе, Лукерья Ильяшенко, Борис Каморзин, Юлия Такшина, Иван Кокорин, Эдуард Флеров и другие актёры.

НТВ и эффект неожиданности

Восемь серий покажут всего за два вечера — 25 и 26 сентября. При этом о проекте почти ничего не сообщали заранее, из-за чего премьера станет неожиданностью для многих зрителей, пишет дзен-канал Мир современного кино.

