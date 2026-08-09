Новый сериал Hulu стал мировым хитом: криминальный триллер с рейтингом 98% уже называют одной из лучших премьер года

За такое короткое время уже набрал свою аудиторию.

Иногда новому сериалу достаточно всего нескольких дней, чтобы о нем заговорил весь мир. Именно это произошло с криминальным триллером «Яростная». Проект Hulu всего за неделю после премьеры возглавил мировые чарты стриминговых сервисов, а критики уже поставили ему почти максимальные оценки.

За неделю сериал вышел в мировые лидеры

Премьера первых трех эпизодов состоялась 27 июля, и практически сразу сериал оказался на вершине рейтингов Hulu и Disney+.

По данным FlixPatrol, сегодня «Яростная» занимает первое место среди самых популярных сериалов сразу в нескольких странах, включая США, Канаду, Австралию и Бразилию.

Не меньше впечатляют и отзывы критиков. На Rotten Tomatoes проект получил 98% положительных рецензий, став одной из самых высокооцененных телевизионных премьер этого года.

О чем сериал «Яростная»

В центре истории — агент ФБР Элис Блэк, которую сыграла звезда «Бесстыжих» Эмми Россум.

Она расследует серию загадочных убийств богатых мужчин. Главной подозреваемой становится Кэтрин — женщина, которая расправляется с состоятельными людьми, связанными с сексуальной эксплуатацией девушек, а затем получает их состояние.

Постепенно расследование становится для Элис слишком личным. Героине приходится столкнуться с собственным прошлым, а граница между преступником и тем, кто пытается его остановить, начинает стремительно размываться.

Почему сериал уже сравнивают с лучшими криминальными драмами

Главная сила «Яростная» — не только напряженный сюжет, но и неоднозначные персонажи. Здесь нет абсолютно положительных или абсолютно отрицательных героев, а каждая новая серия заставляет пересматривать отношение к происходящему.

Именно поэтому многие критики уже называют проект одной из самых заметных криминальных премьер 2026 года. Судя по стремительному росту популярности и высоким оценкам, у поклонников мрачных психологических триллеров появился еще один обязательный сериал для просмотра.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.