Новый проект о маньяке от создателей «Фишера»: главная роль опять у Янковского, правда есть большое «но»

На этот раз герой актера не будет ловить преступников.

Иван Янковский снова примеряет на себя роль в остросюжетном триллере. Только на этот раз он не будет ловить маньяков, как его герой в «Фишере», а сам станет преступником, еще и с очень необычным музыкальным вкусом.

Сюжет фильма «Кино морального беспокойства»

Популярный диджей на пике славы внезапно теряет вдохновение после одного-единственного суперуспешного трека. Но за этим успехом скрывается мрачная тайна: когда-то он попал в аварию и использовал в своей композиции предсмертные стоны погибшего человека.

Теперь, отчаянно пытаясь повторить этот успех, Кирилл снова отправляется на охоту — на этот раз в поисках ещё более шокирующего и уникального звука.

Детали фильма

Ленту «Кино морального беспокойства» анонсировали накануне на первом российско-тайском инвестиционном форуме, пишет РГ. Главную роль «музыкального» маньяка сыграет Иван Янковский, в качестве продюсеров заявлены шоураннеры «Фишера» Сергей Кальварский и Наталья Капустина.

Авторы уже описали будущую новинку как первый российский музыкальный триллер. Среди референсов — «Стрингер» с Джейком Джилленхолом, пишет Telegram-канал «Русское кино в топе».

Действие частично будет происходить в Таиланде — местного полицейского сыграет Тханет Варакулнукрох. Дата премьеры пока не сообщается.

