Новый проект Гиллигана — №1: 5 научно-фантастических сериалов, которые признаны лучшими в 2025 году

2025-й выдался таким щедрым на научную фантастику, будто жанр снова пережил собственный Большой взрыв. На экранах появились истории, где тревоги современности превращаются в экзистенциальные триллеры, роботы — в комиков, а чужие миры — в зеркала людей. Мы выбрали пять проектов, которые ярче других сформировали лицо фантастики этого года: разнообразные, дерзкие, но удивительно человечные.

«Из многих» (2025)

Винс Гиллиган снова творит магию, но теперь в постапокалипсисе, где человечество сливается в общий разум, оптимистичный до жути. Кэрол борется за право оставаться собой — и эта борьба превращается в притчу о свободе, одиночестве и внутреннем сопротивлении.

Сериал «Из многих» гипнотизирует: здесь и чёрный юмор, и пугающая философия, и редкое ощущение свежести, когда смотришь про конец света, но думаешь о жизни.

«Чужой: Земля» (2025)

Ноа Хоули берёт культовую вселенную «Чужого» и переносит её на Землю — и это решение звучит как удар в гонг. Сериал выстраивает мир, где синтетики спорят с биологией, а гибриды — с самим смыслом эволюции.

Пугающе красивый, кинематографичный и неожиданно эмоциональный приквел, который наконец возвращает ксеноморфов к их первозданной угрозе, а зрителя — к тому самому липкому напряжению, за которое мы и любим эту франшизу.

«Кассандра» (2025)

Немецкий хоррор-триллер «Кассандра» про умный дом 70-х превращается в ледяную притчу о материнстве, контроле и беспомощности перед машиной, которая решила «любить» по-своему. Кассандра — идеальный анти-Алекс из «Она»: не цифровая муза, а железная богиня со странной логикой и зловещей улыбкой.

От исторических деталей до актерской игры — сериал собирает тревогу по крупицам, пока зритель не поймёт: этот дом опаснее любого монстра.

«Киллбот» (2025)

Если бы Терминатор пошёл на терапию, это был бы он. Робот-охранник Скарсгарда получает свободу воли и выясняет, что люди — те ещё баги в системе. Научная фантастика тут смешивается со стендапом, экшен — с меланхолией, а мысли о природе сознания — с хохотом в голос.

Один из самых тёплых и остроумных проектов года: смешной, умный и абсолютно очаровательный.

«Разделение», сезон 2 (2025)

Возвращение, которое ждали как повышение зарплаты: с волнением и отчаянной надеждой. Lumon Industries раскрывает новые тайны, а граница между личностью и её рабочим «я» превращается в зыбкое болото, где каждый шаг — удар по нервам.

Стиллер с командой создают атмосферу корпоративного ужаса, от которого невозможно оторваться. Здесь каждая линия — про человеческую хрупкость, каждый кадр — про контроль, каждый поворот — про свободу, которой так не хватает.

2025-й показал: научная фантастика снова говорит о нас громче и честнее, чем многие драмы. В этих пяти проектах — страхи времени, надежды на будущее и умение через космос рассказывать историю о человеке.

