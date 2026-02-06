«Триггер» с элементами мистики: новый детектив ТВ-3 ждут не меньше, чем премьеры НТВ

Представьте, что вы прикасаетесь к чужой вещи — и видите преступление, которое давно произошло. Не догадки, не фантазии, а чужое прошлое как факт.

Именно с такой способностью живет героиня сериала «Менталистка» и именно она приводит ее в полицию. Премьера проекта из 16 серий состоится 16 февраля 2026 года на ТВ-3.

Полина Михайлова — практикующий психолог. Официально она помогает людям разговорами, неофициально — скрывает редкий дар считывать прошлое через прикосновения. В отдел она приходит не из интереса к службе, а ради личной цели: много лет назад пропала ее сестра. Каждое дело для Полины шанс приблизиться к ответу.

Напарником становится следователь Игорь Ветров — аналитик, который не верит ни в мистику, ни в интуицию. Он опирается на протокол и логику. Но дела, где Полина оказывается права, заставляют его пересматривать взгляды. На этом конфликте и строится динамика пары.

Атмосфера и детали

Проект снимали с использованием советской оптики, адаптированной под современные камеры. Это дало более мягкую, «непроцедурную» картинку. Режиссер — Руслан Паушу, в эпизодах появятся камео Анны Хилькевич и Владимира Селиванова.

«Менталистка» делает ставку на загадку и эмоции. Здесь расследования связаны не только с уликами, но и с памятью вещей. А главный вопрос сезона — приведет ли дар Полину к правде о сестре или откроет то, к чему она не готова.