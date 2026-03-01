Меню
Новый хит Prime Video «56 дней» мигом залетел в топы: и вот еще 3 сериала с такой же напряженной атмосферой

1 марта 2026 11:21
Кадр из сериала «56 дней»

Для тех, кому не хватило интриг и расследований.

Если вы проглотили новый хит Prime Video «56 дней» за выходные и ищете похожую смесь секса, тайн и опасных чувств — вот три варианта, от которых сложно оторваться

«Одержимость» — когда страсть превращается в наваждение

Мини-сериал Netflix «Одержимость» сразу даёт понять: будет жарко и тревожно. Уважаемый хирург Уильям Фэрроу внезапно теряет голову из-за невесты собственного сына. И то, что начинается как запретная интрижка, быстро перерастает в болезненную зависимость.

Здесь важен не только адюльтер, но и психологическая тьма. Уильям не просто влюблён — он буквально преследует Анну, теряя границы и здравый смысл. А у самой Анны, как выясняется, прошлое далеко не безоблачное. Если в «56 дней» вас цепляла тема разрушительной страсти, «Одержимость» попадёт точно в цель.

«Жены на охоте» — элитный клуб с двойным дном

Кадр из сериала «Жены на охоте»

«Жены на охоте» на Netflix — это история о том, как легко потерять себя в мире богатых и влиятельных. Софи оказывается втянута в закрытое сообщество жён сильных мира сего, которым руководит харизматичная Марго.

Поначалу это выглядит как гламурная игра, но очень быстро становится понятно: за красивыми улыбками скрываются интриги, манипуляции и опасные романы. Если вам нравится, когда страсть идёт рука об руку с социальным триллером, этот сериал — обязательный к просмотру.

«Идеальная пара» — свадьба, труп и слишком много секретов

«Идеальная пара» — ещё один проект Netflix, где всё начинается с красивой свадьбы, а заканчивается расследованием убийства. На берег выбрасывает тело, и роскошный дом влиятельной семьи превращается в арену разоблачений.

Сериал менее откровенный, чем «56 дней», но напряжение здесь не слабее. Постепенно всплывают измены, скрытые связи и семейные тайны, которые куда опаснее любого случайного романа. Финал расставляет точки над «i», но оставляет послевкусие: идеальных отношений не существует.

Если «56 дней» зацепил вас сочетанием страсти и криминала, эти три проекта помогут продлить удовольствие. Только будьте готовы: лёгкого просмотра тут не будет — эмоции снова накроют с головой.

Фото: Кадр из сериала «56 дней»
Анастасия Луковникова
