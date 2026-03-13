Новый хит НТВ? «Пять минут тишины. Леса и реки» вполне может обойти по популярности «Невского» и «Первый отдел» — премьера уже в апреле-2026

13 марта 2026 10:23
Кадр со съемок «Пять минут тишины. Леса и реки»

Вот какую локацию выбрали для шестого сезона.

Реально ли новому сезону сериала «Пять минут тишины» повторить успех «Невского» и «Первого отдела»? Уже сейчас на НТВ говорят, что шестая часть проекта может стать главным флагманов канала в 2026 году.

7 апреля выходит продолжение популярной франшизы — «Пять минут тишины. Леса и реки». В этот раз история меняет привычную географию. Отряд спасателей МЧС 42-21 покидает солнечный Сочи и оказывается в Калининградской области. Здесь Гиреев и Грек сталкиваются с серией опасных происшествий, среди которых пожар в детском доме.

Во время операции спасатели вытаскивают из огня мальчика Диму. Именно он запускает одну из самых загадочных линий сезона. Ребёнок утверждает, что его отец погиб не случайно.

По словам малыша, в лесу он встретил «леших», которые якобы и стали причиной трагедии. Полиция уверена в другом: мужчина утонул в болоте. Юлия Аверина решает не доверять официальной версии и начинает собственное расследование.

Параллельно развивается личная история героев. Александр Грек много времени проводит с Димой и постепенно привязывается к ребёнку. Для Юлии и Александра это может стать шансом на семью, ведь врачи ранее сообщили им, что у них не может быть детей.

Шестой сезон включает 24 серии. Проект выходит на НТВ с 2017 года и уже стал одной из самых устойчивых телевизионных франшиз канала. Новую часть снял режиссёр Сергей Щербин, известный по сериалам «Черное море» и «Нерожденная».

Главные роли снова исполнили Игорь Лифанов, Роман Курцын и Олег Андреев и большинство трюков актёры выполняли самостоятельно. Предыдущие сезоны собирали в среднем около 8,5 балла на зрительских агрегаторах, поэтому у новой части есть все шансы повторить успех главных хитов НТВ.

Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
