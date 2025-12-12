Меню
Новый хит «Иви»? Сериал «Интересное положение» с Чепурченко стартовал с громкого рейтинга 8.1 — рассказываем, что внутри

Новый хит «Иви»? Сериал «Интересное положение» с Чепурченко стартовал с громкого рейтинга 8.1 — рассказываем, что внутри

12 декабря 2025 11:21
«Интересное положение»

Платформа не стала затягивать с показом многосерийной комедии и выложила все эпизоды сразу.

Премьера сериала «Интересное положение» состоялась на «Иви» 11 декабря, и все десять коротких эпизодов (по 25 минут) вышли сразу.

В день старта зрительский рейтинг моментально достиг 8.1 — отличный результат для отечественной комедии, особенно в Сети. В центре этой истории Лада, которую играет Ольга Кузьмина, — её жизнь меняется буквально за ночь после болезненного разрыва.

Сюжет и отправная точка

Лада переживает расставание — парень бросает её прямо во время празднования годовщины. Подруга уговаривает её выбраться в клуб, где девушка встречает старого знакомого.

Стремительный роман приводит к неожиданной новости: Лада беременна двойней. Ситуация усложняется тем, что вскоре объявляется бывший, уверенный, что именно он отец.

«Интересное положение»

Медицинский феномен в центре интриги

Врачи сообщают Ладе о редком феномене — суперфетации. Теоретически дети действительно могут иметь разных отцов.

Теперь героине приходится разбираться не только с чувствами, но и с потенциальными родителями будущих малышей. Один кандидат — бывший (Давид Манукян), второй — новый ухажёр, герой Вячеслава Чепурченко.

В проекте также снялись Анна Богомолова, Ольга Кабо, Александр Яцко и Екатерина Волкова. Режиссёр — Гога Мамаджанян.

Фото: Кадр из сериала «Интересное положение»
