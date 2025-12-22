Новый «Губка Боб» лучше, чем «Аватар 3»: в это невозможно поверить, но рейтинги не врут

Премьера новой анимационной ленты «Губка Боб» оказалась очень успешной. Критики встретили фильм тепло — на агрегаторе Rotten Tomatoes у него 85% одобрения. Это самый высокий показатель для всех мультфильмов Nickelodeon об этом герое.

Более того, на старте проката история подводного персонажа уже даже обогнала по оценкам громкий блокбастер «Аватар: Пламя и пепел».

Рейтинги «Губки Боба»

Новый мультфильм про Губку Боба собрал отличные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes у него высокий рейтинг в 85%. Критики отмечают увлекательную историю, умный сценарий и отличный юмор проекта.

При этом лента обогнала по оценкам даже долгожданный «Аватар 3» Джеймса Кэмерона. Для сравнения, у фантастического блокбастера на том же сайте пока лишь 69%. Такой результат для проекта кажется неожиданным, учитывая огромную популярность франшизы Кэмерона.

Сюжет мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»

Новый мультфильм — уже четвёртая полнометражная история из подводного городка Бикини Боттом. Здесь герой наконец-то получает пропуск во взрослый парк развлечений.

Его мечта получить сертификат настоящего морского разбойника оборачивается неожиданными проблемами. По неосторожности он выпускает дух злобного пирата — Летучего Голландца. Коварный призрак похищает и самого Губку Боба, и его друга Патрика, отправляя их в самые мрачные глубины океана.

Фильм ловко сочетает классическую 2D-анимацию с объёмной 3D-графикой, а также включает эпизоды с живыми актёрами. Несмотря на современный подход, создателям удалось передать ту самую атмосферу первых серий 1999 года, с которых когда-то началась эта культовая история.

