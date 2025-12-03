Новый Гарри получил письмо — но не из Хогвартса и не от совы: юный Поттер поделился с фанатами, что написал ему Рэдклифф

«Гарри Поттер» снова меняет судьбы — и на этот раз всё началось с письма, которое 11-летний Доминик Маклафлин получил не из Хогвартса, а… из реальности.

Юный шотландец, которому выпала честь стать новым Гарри в грядущем сериале HBO, внезапно оказался в центре магии покруче любой кинематографической. И всё из-за конверта с двумя буквами в конце — D.R.

Письмо, которое перевернуло его день

Доминик рассказывал, что обычная поездка в поезде превратилась в момент, который он запомнит навсегда.

«Это было безумие. Отец похлопал меня по спине в поезде и просто дал мне это письмо. Я прочитал его, там была подпись: "Дэн Р.". Я сходил с ума, но мне нужно было сохранять спокойствие», — вспоминал он.

Письмо оказалось от самого Дэниэла Рэдклиффа. Того самого мальчика, который в 2001 году впервые надел круглые очки и стал лицом Гарри для всего мира.

Наставничество без давления

Съёмочный процесс для Доминика идёт удивительно гладко: «Все идет просто потрясающе, очень хорошо. Я подружился со всеми, и мне очень приятно там находиться». И где-то за этим спокойствием чувствуется поддержка того, кто прошёл этот путь раньше.

В своём послании Рэдклифф был честным и тёплым. Без поучений, без лишней серьёзности — просто человеческое пожелание удачи.

«Я не хотел бы быть навязчивым призраком в жизни этих детей, но я просто хотел сказать ему: "Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я"», — написал Дэниэл.

Магия, которая передаётся по наследству

В истории Доминика нет фейерверков, сов и волшебных палочек — но есть другой вид магии. Та, что создаёт ощущение правильного пути. Той самой, с которой и начинается настоящий Гарри Поттер.

