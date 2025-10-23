Меню
Анна Пересильд давно не Айгуль из «Слова пацана»: актриса снялась в первом женском роуд-муви в России

23 октября 2025 09:00
«Без оглядки»

Известна примерная дата премьеры. 

Завершились съёмки фильма «Без оглядки» режиссёра Наталии Кончаловской. В главных ролях — Анна Пересильд и Дарья Алыпова.

Премьера запланирована на лето 2026 года, а сам проект уже называют первым женским роуд-муви в России.

Сюжет и жанр

Фильм рассказывает о двух соседках, которые случайно убивают человека и решают сбежать из Москвы. Чем дальше они уезжают, тем больше меняется их восприятие произошедшего — и самих себя.

Кончаловская описывает картину как смесь приключений, драмы и комедии: это история про принятие, дружбу и внутреннюю свободу.

Женская энергия без прикрас

Героини Пересильд и Алыповой не ждут спасения, а действуют, ошибаются и растут внутренне.

По словам режиссёра, ей хотелось создать мир, «узнаваемый, но чуть приподнятый над реальностью», где зритель узнает себя, но увидит всё под новым углом.

«Мне очень нравится моя героиня. Она сильная, немного дерзкая, любит выделяться. И работать с Наташей снова — счастье. Мы вместе начинали в “Первом снеге”, и теперь встретились снова, уже совсем другими», — поделилась Анна Пересильд.

В картине также снялись Алексей Розин, Сабина Ахмедова, Илья Коробко, Олег Савостюк и Павел Ворожцов.

Также прочитайте: Зрители давно этого ждали: НТВ покажет новый сериал «Константинополь» — и он не про ментов и погони

Фото: Кадр из фильма «Без оглядки»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
