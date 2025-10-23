Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец

Поклонники культового проекта «Доктор Кто» стали свидетелями неожиданного поворота в судьбе ленты. После громкого заявления сценариста Роберта Ширмана о «творческой смерти» франшизы, прозвучал аргумент против.

Продюсер Джейн Трантер уже опровергла пессимистичные прогнозы, подтвердив жизнеспособность вселенной. Даже уход Шути Гатвы, исполнителя главной роли, не становится финальной точкой в истории.

Будущее «Доктора Кто»

Продюсер проекта опровергла слухи о возможном закрытии легендарной франшизы. По её словам, разговоры о завершении истории «Доктора Кто» не соответствуют действительности.

В ближайших планах создателей — выпуск пяти эпизодов спин-оффа «Война между сушей и морем».

«А затем мы примем решения о будущем основного сериала», — заявила Трантер.

Продюсер напомнила, что вселенная «Доктора Кто» существует уже шесть десятилетий. Она уверена — герой неизменно будет возвращаться к зрителям в новых воплощениях.

Сериал «Доктор Кто»

15 сезон «Доктора Кто» завершился в конце мая, оставив поклонников в неопределённости. Исполнитель главной роли Шути Гатва принял решение покинуть проект после двух лет работы.

Актёр объяснил свой уход творческой усталостью и стремлением к новым профессиональным вызовам. Статистика телепросмотров демонстрирует снижение зрительского интереса — свежие эпизоды собрали в среднем на полмиллиона зрителей меньше по сравнению с предыдущим сезоном.

