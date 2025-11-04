Новый детектив BBC «Долина смерти» лечит тоску – не судите по названию: только вышел, а уже заслужил 75% свежести на Rotten Tomatoes

Не знаете, что посмотреть? Новый сериал BBC «Долина смерти» — это редкий случай, когда детектив не давит мраком, а лечит тоску.

Здесь не стреляют, не бегают с фонариками по заброшенным фабрикам и не обсуждают травмы детства в подвале у психоаналитика. Здесь варят чай, спорят о котах и ненавязчиво ловят убийцу.

Британцы снова изобрели уютный детектив

Действие разворачивается в глубинке, где бывший актёр Джон Чейпел живёт тихо, разговаривает с котом и всеми силами избегает людей. Когда его сосед погибает при странных обстоятельствах, Джон оказывается втянут в расследование вместе с местной полицейской Джейни Мэллоуэн — живой, настойчивой и слегка безрассудной.

Не Коломбо, но настроение то самое

Джейни фанатеет от старого сериала, где Чейпел когда-то играл легендарного сыщика, и теперь видит в нём почти наставника. Поначалу их союз выглядит абсурдно — бурчащий пенсионер и энтузиастка в форме, — но вместе они распутывают преступления с той самой британской невозмутимостью, которой не хватает современным детективам.

Без трупов и трагедий — зато с характером

В «Долине смерти» нет громких сцен, зато есть атмосфера: старые улочки, чай в кружках, странные соседи, которые явно что-то скрывают. Всё это подаётся с юмором, лёгким сарказмом и теплым уважением к жанру.

Это не просто расследование — это напоминание, что логика и доброта всё ещё работают. Кстати, на Rotten Tomatoes у киноленты 75% одобрения кинокритиков, что уже довольно неплохо.

Почему стоит смотреть

Тандем актёров Тимоти Сполла и Гвинет Киворт — настоящий подарок. Между ними искрит химия, а каждая сцена звучит живо и по-настоящему. «Долина смерти» — тот случай, когда сериал хочется не досмотреть, а растянуть. Потому что, признаемся, убийства редко бывают такими уютными.

Также прочитайте: Этот сериал на Netflix еще не вышел, а уже стал хитом: в нем нет ни монстров, ни мистики — только семейная тайна, от которой невозможно оторваться