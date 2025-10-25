Меню
Новый «Чебурашка» стартует 25 октября — первые 10 серий из 52 выйдут сразу в Сети и на ТВ: подсказываем, где именно смотреть мультсериал

25 октября 2025 11:21
Кадр из сериала «Чебурашка»

Создатели обещают, что понравится всем поколениям, а не только детям.

25 октября на экраны выходит мультсериал «Чебурашка» — и в этот день зрители сразу увидят десять новых серий. Киностудия «Союзмультфильм» обещает: это не просто перезапуск, а новое дыхание легенды, выросшей из детства миллионов.

Но что же ждёт зрителей на этот раз? И будет ли у сериала хоть что-то общее с нашумевшим фильмом, который собрал миллиарды в прокате?

Добро против зла, теперь в формате 3D

В центре сюжета — Чебурашка и Крокодил Гена, которые открывают «Бюро добрых дел». Они помогают тем, кто оказался в беде, и верят, что даже маленькое добро способно изменить целый город.

Но у любого света есть тень: хитрая Шапокляк создаёт собственное «Бюро недобрых дел». С её появлением в город возвращаются проделки, ловушки и непредсказуемые повороты.

Создатели обещают — в каждой серии будет небольшое приключение и мораль, знакомая с детства: делать добро — не скучно.

Мир старый и новый одновременно

Действие разворачивается в уютном городке, напоминающем типичный российский пейзаж с парками, автобусами и лавочками. Он будто собран из кусочков воспоминаний — от старых дворов до современных улиц.

Мультсериал выполнен в технике 3D-анимации, но стилизован под кукольные фильмы Романа Качанова. Всё выглядит чуть современнее, но с тем же «теплом пластилина», которое ассоциируется с советским оригиналом.

Песни детства — в новом звучании

Зрителей ждут любимые мелодии Владимира Шаинского, только в современных аранжировках. Создатели уверены: музыка, под которую когда-то росли родители, теперь найдёт отклик у их детей.

Это тонкая работа на стыке поколений — когда узнаёшь мотив с первых нот, но слышишь его по-новому.

Премьера сразу на всех платформах

В день старта, 25 октября, первые 10 серий появятся в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink, а также на семейном телеканале «Солнце». Весь сезон будет состоять из 52 эпизодов — остальные выйдут позже.

Интересно, что в тот же день состоится релиз сборника аудиосказок «Чебурашкины переживашки» на сервисе «Звук». А уже 1 января 2026 года на большие экраны вернётся и полнометражный фильм «Чебурашка 2» — возможно, с перекрёстными сюжетными деталями.

Недавно были названы 3 советские сказки, которые сегодня вызывают испанский стыд. Любопытно, что: в СССР их обожали и не видели в них ничего отталкивающего

Фото: Кадр из сериала «Чебурашка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
