Новый «Чебурашка»? Почему «Простоквашино» может повторить кассовый успех хита и стать главным семейным фильмом года

Проверенная схема семейного проката снова в игре.

1 января 2026 года в прокат выходит фильм «Простоквашино». Уже сейчас его рассматривают как потенциальный семейный хит, который сможет повторить успех первой «Чебурашки».

Опыт «Чебурашки» как ориентир для рынка

«Чебурашка» вышел в прокат почти при полном отсутствии зарубежных конкурентов и оказался универсальным вариантом для семейного просмотра.

При бюджете около 850 млн рублей фильм окупился за первые дни и в итоге собрал 6,74 млрд рублей, став самым кассовым российским релизом. Для индустрии это стало сигналом: знакомый персонаж плюс легкий формат по-прежнему работают.

Бюджет «Простоквашино» и масштаб проекта

По «Простоквашино» известны ключевые ориентиры: на этапе подготовки проекта продюсеры запрашивали у Фонда кино около 500 млн рублей, из которых 300 млн приходились на невозвратное финансирование.

Для семейного кино такого масштаба это типичный бюджетный уровень, сопоставимый с другими крупными релизами последних лет.

Потенциал сборов и семейная аудитория

Сценарий успеха во многом повторяет путь «Чебурашки»: широкий возрастной охват, знакомые герои и ставка на праздничный прокат.

Если проект получит удачное окно релиза и минимальную конкуренцию, сборы в несколько миллиардов рублей выглядят для рынка реалистично, пусть и без гарантий повторения рекордов.

Бренд и интерес рекламодателей

История «Чебурашки» показала высокий интерес брендов к коллаборациям - от фастфуда до игрушек и товаров для детей.

По «Простоквашино» официальные партнерства пока не анонсированы, но сам бренд давно встроен в рекламную среду, что делает лицензионное направление очевидным источником дополнительного дохода.

При выходе в праздничный период фильм получает главное преимущество семейного кино: коллективные походы в кинотеатры и повторные просмотры. Именно эта модель в свое время обеспечила «Чебурашке» длинную и стабильную кассу.

Подробнее о новом фильме читайте здесь: «Простоквашино», 2026 год.

Также прочитайте: «Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику