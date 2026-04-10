Новый боевик с Крисом Хемсвортом провалился в кино, зато стал №1 на стриминге: 89% от критиков на RT

Криминальный боевик «Ограбление в Лос-Анджелесе» взобрался на вершину рейтинга Prime Video. Лента с Крисом Хемсвортом оказалась под первым пунктом, вытеснив остальных лидеров потокового сервиса. Картина превратилась в настоящий хит онлайн-платформы, несмотря на то что в обычных кинотеатрах показала весьма скромные сборы.

Сюжет

На тихоокеанском побережье разворачивается целая волна дерзких краж. Добычей неуловимого преступника становятся эксклюзивные ювелирные украшения высшего класса.

Начальство из полиции выдвигает предположение, что за этими нападениями могут стоять колумбийские наркобароны. Однако закалённый в деле детектив Лу придерживается иного мнения: он уверен, что все преступления совершает одиночка.

Взвесив все имеющиеся улики и факты, сыщик понимает — у грабителя выработана строгая собственная методика, и каждый раз он пытается провернуть безупречную кражу.

Детали

В картине вместе с Хемсвортом задействованы звёзды супергеройских боевиков прошлых лет — Холли Берри и Марк Руффало.

Релиз в кино состоялся в феврале и прошёл практически незамеченным: сборы составили около $72 миллионов, тогда как заявленный бюджет достигал $90 миллионов. Зато в апреле лента вышла в Сети и мгновенно возглавила общемировой рейтинг Prime Video. Проект обогнал, в частности, «Неуязвимого» и «Казнить нельзя помиловать».

Зрители онлайн встретили фильм благосклонно: его рейтинг на RT составляет 89% от критиков и 85% от аудитории. На IMDb — 6,9 балла, что для криминального триллера в сезоне с огромным количеством премьер выглядит вполне прилично. Неудачный старт в кинозалах никак не повлиял на популярность картины в цифровом формате.