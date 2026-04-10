Меню
Русский English
Отмена
Новый боевик с Крисом Хемсвортом провалился в кино, зато стал №1 на стриминге: 89% от критиков на RT

10 апреля 2026 08:27
Кадр из фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе»

Картине не помешал неудачный прокат.  

Криминальный боевик «Ограбление в Лос-Анджелесе» взобрался на вершину рейтинга Prime Video. Лента с Крисом Хемсвортом оказалась под первым пунктом, вытеснив остальных лидеров потокового сервиса. Картина превратилась в настоящий хит онлайн-платформы, несмотря на то что в обычных кинотеатрах показала весьма скромные сборы.

Сюжет

На тихоокеанском побережье разворачивается целая волна дерзких краж. Добычей неуловимого преступника становятся эксклюзивные ювелирные украшения высшего класса.

Начальство из полиции выдвигает предположение, что за этими нападениями могут стоять колумбийские наркобароны. Однако закалённый в деле детектив Лу придерживается иного мнения: он уверен, что все преступления совершает одиночка.

Взвесив все имеющиеся улики и факты, сыщик понимает — у грабителя выработана строгая собственная методика, и каждый раз он пытается провернуть безупречную кражу.

Кадр из фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе»

Детали

В картине вместе с Хемсвортом задействованы звёзды супергеройских боевиков прошлых лет — Холли Берри и Марк Руффало.

Релиз в кино состоялся в феврале и прошёл практически незамеченным: сборы составили около $72 миллионов, тогда как заявленный бюджет достигал $90 миллионов. Зато в апреле лента вышла в Сети и мгновенно возглавила общемировой рейтинг Prime Video. Проект обогнал, в частности, «Неуязвимого» и «Казнить нельзя помиловать».

Зрители онлайн встретили фильм благосклонно: его рейтинг на RT составляет 89% от критиков и 85% от аудитории. На IMDb — 6,9 балла, что для криминального триллера в сезоне с огромным количеством премьер выглядит вполне прилично. Неудачный старт в кинозалах никак не повлиял на популярность картины в цифровом формате.

Фото: Кадры из фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе» (2026)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Русский перевод не совсем верен: у названия блокбастера «Проект "Аве Мария"» сразу три значения Русский перевод не совсем верен: у названия блокбастера «Проект "Аве Мария"» сразу три значения Читать дальше 10 апреля 2026
Кто сильнее — Галадриэль или Саурон? У Толкина был ответ, но Питер Джексон в «Хоббите» намекнул на правду Кто сильнее — Галадриэль или Саурон? У Толкина был ответ, но Питер Джексон в «Хоббите» намекнул на правду Читать дальше 10 апреля 2026
Настоящее имя Росомахи не помнят даже фанаты Marvel: почему его называли Логан Настоящее имя Росомахи не помнят даже фанаты Marvel: почему его называли Логан Читать дальше 10 апреля 2026
Этот ляп из «Назад в будущее» до сих пор бесит придирчивых зрителей: откуда Марти взял фен в 1950-е Этот ляп из «Назад в будущее» до сих пор бесит придирчивых зрителей: откуда Марти взял фен в 1950-е Читать дальше 10 апреля 2026
В продолжении «Острых козырьков» заменят главную звезду: кто сыграет Шелби теперь В продолжении «Острых козырьков» заменят главную звезду: кто сыграет Шелби теперь Читать дальше 10 апреля 2026
«Проект "Конец света"» с Гослингом неслучайно взорвал прокат: 3 причины, почему фильм был обречен стать хитом «Проект "Конец света"» с Гослингом неслучайно взорвал прокат: 3 причины, почему фильм был обречен стать хитом Читать дальше 9 апреля 2026
Фанаты яростно спорят и сейчас: даже Толкин не понимал до конца, про какие «Две крепости» идет речь Фанаты яростно спорят и сейчас: даже Толкин не понимал до конца, про какие «Две крепости» идет речь Читать дальше 8 апреля 2026
В книге все было иначе: чем закончился «Терминатор 2» на самом деле — настоящий финал намного сильнее В книге все было иначе: чем закончился «Терминатор 2» на самом деле — настоящий финал намного сильнее Читать дальше 8 апреля 2026
В российском «Побеге из Шоушенка» блистал Абдулов: увидите раз — и точно не забудете В российском «Побеге из Шоушенка» блистал Абдулов: увидите раз — и точно не забудете Читать дальше 11 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше