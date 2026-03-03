Меню
Киноафиша Статьи Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона

3 марта 2026 21:02
Кадр из фильма «Прыгуны»

А некоторые даже считают, что он превзошел работу великого режиссера.

Pixar снова удивляет. В Сети появились первые отзывы на мультфильм «Прыгуны», и старт у него почти идеальный. На Rotten Tomatoes картина держит 98% на основе 42 рецензий. Для новой оригинальной истории это серьёзная заявка на успех.

По сюжету студентка Мэйбл с помощью специальной технологии вселяется в механического бобра. В его теле она пытается остановить строительную компанию, которая собирается захватить земли животных.

Неожиданно её действия приводят к тому, что пушистые обитатели леса начинают собственное восстание. История о «переселении» сознания сразу вызвала сравнения с «Аватаром», но критики уверены, что у Pixar получилось эмоциональнее.

«"Прыгуны" – это не просто "Аватар" Джеймса Кэмерона, будь в фильмах чувства. Это еще и "Аватар" Джеймса Кэмерона, если бы он был действительно хорош», — утверждает The Wrap.

«Мультфильм "Прыгуны" от Pixar душевный и невероятно смешной. Он напоминает классику Pixar и наверняка станет одним из самых забавных и милых фильмов года», — пишет The Movie Podcast.

При этом рецензенты отмечают не только юмор, но и более мрачные нотки в финале, а также визуальную изобретательность. Даже сдержанные отзывы сходятся в одном: перед нами эмоциональная, тёплая история с фирменным почерком студии.

Мировая премьера «Прыгунов» состоится 6 марта. И судя по первым реакциям, Pixar снова нашёл формулу, которая работает и на детей, и на взрослых.

Фото: Кадр из фильма «Прыгуны»
Екатерина Адамова
