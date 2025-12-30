Меню
Новые серии «Наруто» все-таки выйдут — и точная дата известна: обычно обещанного 3 года ждут, но бывает, как видите, и дольше

30 декабря 2025 09:25
Кадр из мультсериала «Наруто»

Авторы проекта решили все же сделать фанатам сюрприз.

Легендарному аниме «Наруто» еще в 2022 году исполнилось 20 лет. Создатели не собираются оставлять эту дату незамеченной.

Ещё в 2023 году было объявлено о подготовке четырёх специальных эпизодов, посвящённых этому событию.

По последней информации, которая просочилась в Сеть, эти долгожданные эпизоды всё же увидят свет. Согласно данным инсайдеров, премьера специального юбилейного контента намечена на конец 2026 года.

Новые серии «Наруто»

Новые эпизоды получат совершенно другой, современный визуальный ряд. Их ждёт обновлённая графика и анимация, сделанная по последним технологиям.

Но самое главное — создатели обещают сохранить в них дух оригинала, который когда-то покорил сердца миллионов зрителей по всему миру.

По сюжету фанатов ждёт возвращение к самым истокам. Действие снова будет вращаться вокруг легендарной команды.

В центре внимания окажутся Наруто, Саске и Сакура под чутким руководством их наставника Какаши. Однако в какой-то момент он будет вынужден ненадолго оставить учеников без своего присмотра. И, как легко догадаться, это решение не останется без последствий, что и станет основой для новых приключений.

Важно отметить, что эти серии не будут иметь прямого отношения к сюжету сиквела «Ураганные хроники». Их главная цель — вернуть зрителей в атмосферу первого сезона.

Кадр из мультсериала «Наруто»

Голливудская экранизация

Новый импульс получил и проект полнометражной версии. По данным источников, фильм с «живыми» актёрами, который долгое время считался «замороженным», снова приведён в движение. Производство возобновили, и у голливудской картины появилась новая творческая команда.

Режиссёрское кресло и работа над сценарием теперь доверены Дестину Дэниелу Креттону, на счету которого успех релиза «Шан-Чи и легенда десяти колец». Согласно той же информации, сами съёмки могут стартовать уже следующей осенью.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто сильнее — Наруто или Саске.

Фото: Кадры из мультсериала «Наруто»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
