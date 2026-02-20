Меню
Киноафиша Статьи Новые серии будут идти еще 4 месяца: названа дата финала турецкого хита «Клюквенный щербет»

20 февраля 2026 10:23
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

За это время героев будет ждать еще масса страданий.

Свежие спойлеры по «Клюквенному щербету» снова подливают масла в огонь — и, если они подтвердятся, нас ждёт очень болезненная драма. И более того, уже названа дата последнего эпизода 4 сезона — рассказываем!

История может повториться

По слухам из фан-сообщества, линия Нурсемы и Ильхами готовит зрителям настоящее дежавю. Сообщается, что героиня якобы бросит Ильхами прямо перед церемонией никяха и выберет Асиля. Если сценаристы действительно пойдут этим путём, удар по Ильхами будет максимально жёстким — и эмоционально, и сюжетно.

Пока это лишь инсайдерская информация, но, согласитесь, для этого сериала такой поворот звучит пугающе правдоподобно.

Возможный побег Нурсемы и Асиля

Ещё один слух — после драматического разрыва Нурсема и Асиль могут на время исчезнуть из поля зрения семей. По сути, «уйти в бегство», чтобы переждать бурю. Предполагается, что позже герои всё же вернутся в основной сюжет.

Что будет с Ильхами

Самый тревожный вопрос — останется ли Ильхами в проекте. На данный момент информации о его уходе нет. Создатели держат паузу, и это только усиливает напряжение среди фанатов.

Финал 4 сезона и планы на продолжение

По предварительным данным, четвёртый сезон «Клюквенного щербета» должен завершиться 5 июня. Итоговое количество серий может немного измениться — всё зависит от праздничного календаря и эфирной сетки в Турции.

Параллельно уже ведутся активные переговоры с актёрами и продакшеном по поводу пятого сезона. Официального зелёного света пока нет, но сама стадия обсуждений — хороший знак для поклонников.

И, конечно, помним: любые спойлеры могут оказаться как точным инсайдом, так и фантазией фан-страниц. Но одно ясно — спокойной жизни героям «Клюквенного щербета» снова не светит.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
