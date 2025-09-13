Новые проекты готовятся как горячие пирожки: 4 грядущих фильма Гая Ричи, которые выйдут совсем скоро

Британский режиссёр Гай Ричи не сбавляет обороты: после «Министерства нежентльменских дел» у него в разработке сразу несколько громких проектов — от диснеевской сказки до криминального боевика с Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом.

«Вне закона»

Новый боевик Ричи, ранее известный как «In the Grey», объединяет его с уже знакомыми любимцами — Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом. По сюжету два специалиста по эвакуации должны помочь женщине-переговорщику сбежать от опасных преступников.

Тизер «Вне закона», показанный на CinemaCon, намекнул на фирменный драйв режиссёра: перестрелки, хаос и даже эффектное сбитие вертолёта из ракетницы. Первоначально премьера планировалась на январь 2025 года, но дата перенесена — ждём новостей.

«Жена и пёс»

Драматический проект с Розамунд Пайк, Энтони Хопкинсом, Бенедиктом Камбербэтчем и Космо Джарвисом погружает зрителя в мир британской аристократии. Подробности сюжета держат в секрете, но известно, что скачки сыграют ключевую роль. Сценарий пишут Айван Аткинсон и Джон Фридберг, а премьера ожидается не раньше 2026 года.

«Молодой Шерлок»

Ричи возвращается к миру Холмса, но на этот раз покажет его юность. Хиро Файнс Тиффин сыграет 19-летнего Шерлока, поступающего в Оксфорд и сталкивающегося с первым громким делом. В касте также Макс Айронс (Майкрофт), Колин Фёрт и Донал Финн. Сериал из восьми серий выйдет на Amazon Prime Video в 2025 или 2026 году.

«Аладдин 2»

Disney ещё в 2020-м дала зелёный свет продолжению хита 2019 года. Сценарий пишут Джон Гэтинс и Андреа Берлофф, при этом история будет оригинальной, а не ремейком старых мультфильмов.

Мена Массуд и Наоми Скотт готовы вернуться к ролям Аладдина и Жасмин, а вот участие Уилла Смита пока под вопросом. Съёмки всё ещё не начались, поэтому премьера в ближайшее время маловероятна.

Гай Ричи по-прежнему остаётся режиссёром, у которого легко уживаются волшебные сказки и жесткие криминальные истории. Судя по всему, ближайшие годы станут особенно урожайными на его премьеры.

