Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новые проекты готовятся как горячие пирожки: 4 грядущих фильма Гая Ричи, которые выйдут совсем скоро

Новые проекты готовятся как горячие пирожки: 4 грядущих фильма Гая Ричи, которые выйдут совсем скоро

13 сентября 2025 20:33
Кадр из фильма «Аладдин»

Работоспособности режиссера можно только позавидовать.

Британский режиссёр Гай Ричи не сбавляет обороты: после «Министерства нежентльменских дел» у него в разработке сразу несколько громких проектов — от диснеевской сказки до криминального боевика с Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом.

«Вне закона»

Новый боевик Ричи, ранее известный как «In the Grey», объединяет его с уже знакомыми любимцами — Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом. По сюжету два специалиста по эвакуации должны помочь женщине-переговорщику сбежать от опасных преступников.

Тизер «Вне закона», показанный на CinemaCon, намекнул на фирменный драйв режиссёра: перестрелки, хаос и даже эффектное сбитие вертолёта из ракетницы. Первоначально премьера планировалась на январь 2025 года, но дата перенесена — ждём новостей.

«Жена и пёс»

Драматический проект с Розамунд Пайк, Энтони Хопкинсом, Бенедиктом Камбербэтчем и Космо Джарвисом погружает зрителя в мир британской аристократии. Подробности сюжета держат в секрете, но известно, что скачки сыграют ключевую роль. Сценарий пишут Айван Аткинсон и Джон Фридберг, а премьера ожидается не раньше 2026 года.

«Молодой Шерлок»

Ричи возвращается к миру Холмса, но на этот раз покажет его юность. Хиро Файнс Тиффин сыграет 19-летнего Шерлока, поступающего в Оксфорд и сталкивающегося с первым громким делом. В касте также Макс Айронс (Майкрофт), Колин Фёрт и Донал Финн. Сериал из восьми серий выйдет на Amazon Prime Video в 2025 или 2026 году.

«Аладдин 2»

Disney ещё в 2020-м дала зелёный свет продолжению хита 2019 года. Сценарий пишут Джон Гэтинс и Андреа Берлофф, при этом история будет оригинальной, а не ремейком старых мультфильмов.

Мена Массуд и Наоми Скотт готовы вернуться к ролям Аладдина и Жасмин, а вот участие Уилла Смита пока под вопросом. Съёмки всё ещё не начались, поэтому премьера в ближайшее время маловероятна.

Гай Ричи по-прежнему остаётся режиссёром, у которого легко уживаются волшебные сказки и жесткие криминальные истории. Судя по всему, ближайшие годы станут особенно урожайными на его премьеры.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из фильма «Аладдин»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше