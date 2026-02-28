Новые подробности 2 сезона «Молодежки. Новая смена»: Бондарчук раскрыл важные детали сюжета

Все ждали новостей о будущем «Молодежки» — и наконец появились конкретные детали. Продюсер Федор Бондарчук на встрече во ВГИКе подтвердил: второй сезон «Новой смены» станет финальным. Это означает, что история «Акул Политеха» получит завершение уже в ближайших сериях.

Бондарчук также вновь появится на экране в роли олигарха Калинина — персонажа из оригинальной «Молодежки». Его возвращение напрямую связывает новую главу со старой историей «Медведей».

Кроме того, уже пишется сценарий полнометражного фильма по франшизе. Проект находится в разработке, и это первый шаг к большому экрану.

Напомним, первый сезон «Новой смены» представил новую команду — «Акулы Политеха». Тренером стал Андрей Кисляк в исполнении Влада Канопки, бывший игрок «Медведей».

Под руководством проректора Казанцева команда пыталась закрепиться в Студенческой хоккейной лиге, сталкиваясь с конфликтами, нехваткой спонсоров и внутренними разногласиями.

Во втором сезоне ставки вырастут. «Акулы» попробуют пробиться на международный студенческий турнир, а в составе появится девушка-вратарь в исполнении Алины Большаковой. Это решение вызовет напряжение внутри команды и станет одной из ключевых линий финальной главы.