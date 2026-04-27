Киноафиша Статьи Новые «Очень странные дела» от Netflix стали самым громким разочарованием весны: «Это даже хуже, чем 5-й сезон»

Новые «Очень странные дела» от Netflix стали самым громким разочарованием весны: «Это даже хуже, чем 5-й сезон»

27 апреля 2026 13:00
Кадр из мультсериала «Очень странные дела: байки из 85-го»

Спин-офф публика не оценила.

Стриминговый сервис Netflix выпустил мультипликационный сериал, действие которого происходит в рамках вселенной «Очень странных дел». Лента получила название «Очень странные дела: байки из 85-го».

Действие этого побочного проекта разворачивается в зимний период 1985 года в населённом пункте Хокинс. Персонажи, уже знакомые зрителям по оригинальному шоу, сталкиваются с новыми формами жизни — от тыкв-зомби до существ, отдалённо напоминающих растительные лианы. Героям необходимо выяснить природу череды аномальных событий, охвативших город. Помимо чудовищ, создатели ввели в повествование также несколько свежих действующих лиц.

Сериал ориентирован на ностальгические чувства аудитории. Но в отличие от исходной версии, стилистика здесь заметно красочнее и подойдет для семейного просмотра.

Однако публика приняла «Байки из 85-го» без особого воодушевления. На портале IMDb средняя оценка проекта составляет 5 баллов из 10.

«Очевидная попытка заработать деньги. Неправильная характеристика персонажей просто зашкаливает. Диалоги банальны и раздражают», «Новые персонажи бесполезны, поскольку их не было в оригинальных сезонах, так как сериал был снят после «Очень странных дел». Пустая трата времени», «Это даже хуже, чем 5-й сезон оригинала», — пишут в Сети.

Кадр из мультсериала «Очень странные дела: байки из 85-го»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
