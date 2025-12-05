Новые «Мстители» с Локи во главе хаоса: что показали на закрытой презентации Disney и почему состав команды ошеломил даже старожилов Marvel

Слив, которого боялись фанаты и ждали одновременно: в Сеть вывалился закрытый промо-ролик «Мстителей: Судный дня», и картина складывается куда масштабнее, чем обещали инсайдеры.

Команда переродилась, правила игры переписаны, а главное — среди новых «Мстителей» официально засветился Локи.

Да-да, тот самый, который умер, воскрес, стал Богом историй и, судя по ролику, теперь идёт в бой плечом к плечу с героем, которого когда-то пытался уничтожить.

Новая команда, новые правила

В свежем материале с закрытой презентации Disney в Италии показали, кто именно войдёт в отряд Сэма Уилсона. После событий «Капитана Америка: Новый мир» он решает восстановить команду — и набор получается впечатляющий: Тор, Локи, Человек-муравей, Шан-Чи и новый Сокол. Фактически это первый раз, когда Локи официально становится частью команды, а не её врагом или мрачным союзником.

Кто встанет на сторону Тора и Локи

В ролике команды распределили по блокам — и каждая усиливает ставки. «Новые Мстители» во главе с Баки Барнсом; герои Ваканды и Талокана, включая Шури и Нэмора; легендарные «Люди Икс» в классическом составе со Стюартом и Маккелленом; а также полный сет «Фантастической четверки» с Педро Паскалем и Ванессой Кирби. Это первый раз, когда все эти герои официально сходятся в одном фильме — и уже поэтому проект выглядит как событие десятилетия.

Главный враг — и он знаком фанатам

Антагонистом «Судного дня» стал Доктор Дум — и да, его играет Роберт Дауни-младший. По слухам, его версия Дума путешествует между вселенными, стирая их одну за другой. Поэтому объединение всех франшиз Marvel наконец выглядит логично, а не как фан-сервис, пишет Soyuz.

Что дальше

Режиссёры — братья Руссо, те самые, что поставили «Войну бесконечности» и «Финал». Инсайдеры уверяют, что первый тизер появится уже на следующей неделе. А сами «Мстители: Судный день» выйдут 18 декабря 2026 года — сиквел «Секретные войны» последует ровно через год.

Если слив правдив, нас ждёт самый масштабный кроссовер в истории Marvel — и самый неожиданный союз, начиная с момента, когда Локи впервые улыбнулся не как враг, а как герой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как же Тони Старк станет Доктором Думом.