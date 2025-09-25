Меню
Новые кадры со съемок сериала «Гарри Поттер» раскрыли сцену о детстве волшебника: в фильме этого не показали

25 сентября 2025 14:15
"Гарри Поттер"

Об этом эпизоде мечтали фанаты двадцать лет.

Фанаты мира Поттера наконец дождались: в сеть попали фотографии со съёмочной площадки HBO, и они подтверждают, что новый сериал подарит зрителям сцену, оставшуюся за кадром в фильмах.

Речь о самом начале «Философского камня» (1997), когда Гарри ещё младенец, а магический мир сталкивается с семьёй Дурслей.

Пролог, который не вошёл в кино

В книгах действие стартует в 1981 году, когда маги празднуют падение Волан-де-Морта. Именно тогда Вернон Дурсль впервые замечает странных людей в мантиях.

На фото из Хартфордшира актёр Дэниел Ригби запечатлён в образе мистера Дурсля — в костюме, с густыми усами и с видом человека, которому явно не нравится происходящее. Рядом с ним — маг, поздоровавшийся на улице.

"Гарри Поттер"

Лили и Джеймс вернутся

Ранее в сеть попадали кадры, где, предположительно, были замечены молодые Лили и Джеймс Поттеры.

Теперь же становится ясно: сериал выстроит полноценную линию, охватывающую события задолго до поступления Гарри в Хогвартс. HBO словно исправляет то, что когда-то упустили фильмы.

"Гарри Поттер"

Новый состав волшебников

Актёрский ансамбль у проекта внушительный. Джон Литгоу примерит мантию Дамблдора, Паапа Эссиеду сыграет Снейпа, а Джанет Мактир станет новой Макгонагалл. Гермиону доверили Арабелле Стэнтон, Рона — Аластэру Стауту.

Даже Дэниел Ригби, которому досталась роль скуповатого мистера Дурсля, теперь в центре внимания.

Премьера впереди

Запуск сериала запланирован на 2027 год, и у создателей ещё достаточно времени для того, чтобы удивлять новыми утечками.

Но уже сейчас ясно: зрителей ждёт эпическое переосмысление «Гарри Поттера», которое вернёт забытые детали и подарит фанатам долгожданный пролог.

Также прочитайте: Почему Снейп одевается как монах? Одежда героя «Гарри Поттера» раскрывает его тайную клятву

Фото: Legion-Media
Анна Адамайтес
