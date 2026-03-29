Киноафиша Статьи Новые кадры со съемок «Невского 8» переполошили фанатов: «Все-таки не пожалели Семенова»

Новые кадры со съемок «Невского 8» переполошили фанатов: «Все-таки не пожалели Семенова»

29 марта 2026 21:02
Кадр из сериала «Невский»

Исполнителю роли пришлось работать в «горячих» условиях.

Российские зрители все еще с нетерпением ждут возвращения на НТВ сериала «Невский» с Антоном Васильевым. За эти полтора года актер успел отметиться в нескольких крупных картинах, однако именно его персонаж Павел Семенов остается для публики самым любимым.

Съемки восьмого сезона наконец близятся к финишу. На данный момент готово уже 26 эпизодов из запланированных трех десятков. И авторы хита вновь решили разжечь обсуждения среди поклонников. Студия «Триикс Медиа» представила самые яркие кадры из финальных серий.

Если взглянуть на них, то можно понять, что развязка сезона для «воскресшего» героя будет по-настоящему горячей — причем в самом прямом смысле этого слова.

«На съемках у нас царила жара — и это не про температуру на улице», — написали представители кинокомпании.

Семенову придется задерживать преступника прямо рядом с взорвавшимся авто. Да еще и оппонент окажется опытным бойцом, который пару раз уложит героя на лопатки.

«Вот это эпик будет в конце сезона», «Эх, Пашка снова в огне и мучается. Все-таки не пожалели Семенова», «Паша заставляет переживать за себя, но достойно выходит из любого, даже огненного замеса», — пишут комментаторы.

Светлана Левкина
Светлана Левкина
