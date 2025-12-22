«Нолан что, снимает продолжение "Тёмного рыцаря"?»: в будущем фильме Нолана нашли копию Бэтмена (фото)

В Сети посчитали, что режиссер очень далеко ушел от первоисточника и истории в целом.

Новые кадры из «Одиссеи» Кристофера Нолана по-прежнему будоражат интернет. В зарубежных кинотеатрах, перед показом третьего «Аватара», зрителям уже демонстрируют ролик этого исторического эпоса.

И некоторые творческие решения режиссёра успели вызвать у публики лёгкое недоумение. Судя по всему, Нолан решил подойти к классическому сюжету весьма смело, наделив героев Древней Греции чертами, больше напоминающими современных супергероев.

Критика «Одиссеи»

Премьера тизера «Одиссеи» Кристофера Нолана вызвала в Сети не только ажиотаж, но и бурные споры. Особенно много вопросов у зрителей возникло к внешнему виду героев. Критике подвергся шлем Агамемнона, который многим показался слишком фантастичным и неправдоподобным.

«Нолан что, снимает продолжение "Тёмного рыцаря"? Это же Бэтмен, а не Агамемнон», — иронично заметили некоторые комментаторы.

Ранее пользователи уже выражали недоумение по другому поводу, удивившись, почему древние греки в кадрах носят штаны — элемент одежды, нехарактерный для той эпохи.

Шлем в «Одиссеи»

В разгар обсуждений Нолан представил официальный постер к «Одиссее». В центре внимания оказался именно тот самый спорный шлем, на котором закреплён… позвоночник.

Возможно, так режиссёр решил расставить все точки над i. Дело в том, что настоящие доспехи микенской эпохи действительно были костяными — знаменитые шлемы воинов собирались из кабаньих клыков. Таким образом, постер можно считать своеобразным заявлением: Нолан не игнорирует историю, а скорее творчески её переосмысляет, стремясь к образной, а не буквальной точности.

Премьера эпической «Одиссеи» запланирована на 17 июля 2026 года.

