Новые хитрости Садакат и разбитое сердце Альи: собрали все свежие спойлеры к «Далекому городу»

После официального подтверждения новости о том, что Мерьем вновь появится в Мардине в кадре «Далёкого города», социальные сети заполонили фанатские теории о развитии сюжета. Многие догадки выглядят вполне правдоподобно.

Если раньше основными действующими лицами любовного треугольника выступали ревнующие друг к другу Боран и Джихан, то теперь эстафету переживаний, судя по всему, примет Алья.

Отдельного внимания заслуживает реакция Садакат: встреча с Мерьем в тюремных стенах станет для неё настоящим потрясением. Женщина увидит в этом знак и обретет новую надежду — она снова поверит, что способна расшатать союз Джихана и Алии и направить Борана в нужное русло.

Когда Мерьем окажется на свободе (а вызволит её оттуда именно Джихан), Садо приобретёт для неё новую одежду, но выдаст обновки за подарок от Джихана. По крайней мере, такую информацию распространяют инсайдеры.

Алья станет свидетельницей встречи Джихана с Мерьем — более того, увидит их своими глазами. Впервые она всерьёз задумается: а вдруг Джихан сам решит оставить её?

Однако, если верить тем же источникам, Мерьем, при всех своих чувствах, не станет рушить чужую жизнь. Интриги Садакат одна за другой провалятся, а союз Джихана и Альи, напротив, лишь окрепнет.

Подобный поворот сюжета выглядит довольно стройным. Но тут возникает другой вопрос: если последние годы Мерьем провела за границей, где её выдали замуж, каким образом она оказалась в мардинской тюрьме? И где в это время находилась её сестра? Внятных объяснений пока никто не даёт.

По информации из отдельных источников, «Далёкий город» уже якобы получил одобрение на съёмки третьего сезона. Как утверждается, основные актёры поставили подписи под новыми контрактами.

Официальных заявлений пока не поступало, однако, учитывая стабильно высокие рейтинги проекта, подобный шаг выглядит вполне оправданным. Остаётся открытым другой вопрос: что именно авторы планируют предложить зрителям дальше? Сценаристам явно есть над чем поломать голову.