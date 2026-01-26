Меню
Расписание выхода серий 3 сезона «Магической битвы»: смотрим до 19 марта, а потом придется ждать

26 января 2026 20:33
Кадр из сериала «Магическая битва»

Аниме стартовало 8 января и уже притянуло миллионы зрителей к экрану.

Третий сезон «Магической битвы» сейчас в самом разгаре, и аниме уверенно держит заданный темп. Новые серии выходят без сбоев, раз в неделю, по четвергам, и зрители уже втянулись в плотное, мрачное развитие сюжета.

История Юдзи Итадори больше не тратит время на раскачку: события идут последовательно и напряженно, а каждая серия заметно двигает конфликт вперед.

График выхода серий до марта

Создатели сразу выбрали понятную и удобную схему показа. Третий сезон состоит из 24 эпизодов, но разделен на две части. Первая половина выходит этой зимой и завершится в марте, после чего проект возьмет паузу. Вторая часть сезона запланирована на 2026 год, точные даты назовут позже.

До середины марта расписание уже известно. Серии выходят стабильно:

  • 29 января — 5 серия
  • 5 февраля — 6 серия
  • 12 февраля — 7 серия
  • 19 февраля — 8 серия
  • 26 февраля — 9 серия
  • 5 марта — 10 серия
  • 12 марта — 11 серия
  • 19 марта — 12 серия

Что ждать дальше

После мартовского эпизода сезон временно остановится. Такой формат для крупных аниме давно стал нормой: студии берут перерыв, чтобы не снижать качество анимации и сохранить целостность истории. Когда выйдет вторая половина третьего сезона, станет ясно ближе к релизу.

Пока же «Магическая битва» идет строго по графику и дает зрителям четкое понимание: до середины марта сериал можно смотреть спокойно, без переносов и неожиданных пауз, а дальше — ждать продолжения уже в 2026 году.

Фото: Кадр из сериала «Магическая битва»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
